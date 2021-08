Alépé/ Ingrakon : pénurie d’eau, les robinets sont secs depuis des mois

Les populations de Ingrakon dans le département d’Alépé sont confrontées à une pénurie d’eau potable depuis plus six mois.

Pour s’approvisionner en eau, certains enseignants et habitants vont à Alépé pour acheter des bidons d’eau, d’autres par contre qui, n’ayant pas les moyens se rabattent sur les puits, les marigots et le fleuve Comoé avec tous les risques que cela comporte.

« Nous n’avons pas l’eau potable depuis des mois, nos robinets sont secs. C’est l’eau du puits qui nous permet de faire la cuisine puis de nous laver », a fait savoir une mère de famille rencontrée jeudi 12 Août 2021.

Interrogé, le responsable local de la Société de distribution d’eau en Côte d’Ivoire (SODECI), Kassi Léon, affirme qu’avec le nombre croissant des populations, l’alimentation du forage s’avère insuffisante. Selon lui, des travaux sont prévus bientôt pour servir tous les ménages en eau potable.

