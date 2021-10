Alépé : l’école primaire de Montézo 4 cambriolée par des inconnus, une enquête ouverte

L’école primaire publique de Montézo 4, à 8 km d’Alépé, a été cambriolée dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 octobre 2021. Dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 octobre 2021, des individus non identifiés ont fracturé la porte du bureau du directeur puis une fois à l’intérieur de la pièce, ils ont emporté 40 livres de lecture dans les classes de CP1, CP2 et CM2 et 30 livres de sciences et technologies de CM2 avec un dictionnaire et des cahiers.

Non satisfaits de leur butin, ces individus ont transformé une des salles de classe en latrine en y déféquant. A la reprise des cours le lundi matin enseignants et élèves étaient meurtris à la découverte du spectacle désolant des visiteurs peu ordinaires qui ont fondu dans la nature.



Informée, la police d’Alépé a ouvert une enquête.

