Angré: un brave homme sauve un bébé et une mère du 3e âge dans un incendiei

Malgré l’ampleur de l’incendie l’artiste Marho, auteur du hit “ALLÔ POLICE”, a décidé de porter sa capuche de super héro et secourir cette “mémé” et son bébé en danger de mort au 3e étage. C’est ainsi que le jeune va affronter l’incendie en trouvant plusieurs techniques pour contourner le feu et les cris du public lui demandant de descendre, car jugeant l’aventure trop dangereuse. Tout d’abord, il réussit à sortir le bébé par l’échelle grâce à l’aide d’un autre jeune homme. La vielle dame pouvant pas descendre par l’échelle, notre super héro va décider de rentrer dans l’immeuble et la faire sortir, il nous raconte cela en ces mots :

« Je sais pas comment le courage m’est venu, mais je ne pouvais pas attendre les pompiers. Dans les immeubles les plans des maisons sont pareils, j’étais au 2e étage donc j’avais mémorisé les plans suffisamment pour aller au 3e étage. C’est comme ça pour monter je suis sorti j’ai pris les chaussures d’un inconnu et je me suis couvert de pagne. Je suis monté par les escaliers jusqu’à la maison de la mémé, parce que j’avais tout mémorisé. J’ai tapé tapé, mais elle ne répondait pas, j’ai ouvert la porte et j’ai mis la mémé sur mon dos nous sommes descendus. Les sapeurs-pompiers étaient arrivés et ont conduit la mémé aux urgences. » a t-il déclaré.