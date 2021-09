“Après 33 ans de service je n’ai pas pu économiser 10.000 F à cause des « margouillats »” Ali Diomandé, instituteur.

En fonction depuis 33 ans, Ali Diomandé, instituteur, part à la retraite fin septembre 2021, totalement ruiné et endetté. Face aux difficultés, il a contracté plusieurs prêts auprès des usuriers dont il n’a pas jamais pu se défaire. Bien que bénéficiant d’un salaire de 500.000 FCFA, il part à la retraite avec aucune économie, aucun bien. Il a accepté de témoigner, à visage découvert pour contribuer à la lutte contre le phénomène ” margouillats ” et donner un avertissement aux nouveaux fonctionnaires.

Perle Lola

Comments

comments