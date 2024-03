Assainissement/ saison de pluies: Bouaké Fofana invite les populations à la vigilance

Le canal aux papiers, une continuité du canal d’Anoumabo (Marcory), situé en plein coeur du quartier Divo dans la commune de Koumassi et deux barrages écrêteurs à Bingerville (Akandjé et Promogim) ont été visités par le ministre de de l’Hydraulique , de l’Assainissement et de la Salubrité (Minhas), Bouaké Fofana. Pour le canal aux papiers, il a s’agit d’un lancement de travaux de présaison des pluies 2024, tandis qu’à Bingerville le ministre Bouaké Fofana était en visite terrain des chantiers de construction des deux écrêteurs

À cette occasion le ministre Bouaké Fofana n’a pas manqué de réitérer son appel aux populations des communes de Koumassi et Marcory. Il les a une fois de plus invité à construire des gosses sceptiques pour recueillir les eaux usées. << Ce canal est fait pour l’eau de pluie, l’eau qui vient du ciel. C’est de l’eau propre. C’est de l’eau qui n’est pas contaminée. Normalement, chaque maison à Koumassi en particulier celles en bordure du canal doit avoir son propre système d’assainissement, d’avoir une fosse septique qui recueille les eaux usées>> a-t-il dit ajoutant que l’Etat ne peut pas tout faire. << Le travail que nous faisons est pour votre bien-être >>, a-t-il fait remarquer aux populations.

Concernant les deux écrêteurs d’eaux qui sont à Akandjé et Promogim, ce sont des réservoirs permettant de recueillir l’eau et de réguler le débit d’eau. Bouaké Fofana a donné l’état d’avancement des travaux. Ils vont servir à empêcher les inondations de la voie de Bingerville. Selon le ministre du Minhas, vu l’état d’avancement des travaux (73%,45%), les populations ne sont pas à l’abri des éboulements en cas de fortes pluies.

<< ce qu’on peut dire aux populations que ces populations restent à risque d’éboulement. Il y a des risques d’inondation. On voudrais appeler donc les populations à plus de vigilance et de partir des zones à risque. Puisqu’on nous prévoit des pluies importantes >>.