BAC, BEPC, CEPE 2022 en Côte d’Ivoire : les frais d’examen sont désormais payés au ministère des Finances

Le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation dans le décret n °. 0093 / Mena / CAB à partir de 12 Octobre 2021 inaugure la suppression des cotisations et consolide le système de frais liés à la scolarité des étudiants, mentionné à l’article 4 que les frais d’examen sont payés en ligne sur le serveur de la Banque du Trésor

Par cette décision, la ministre Mariatou Koné oblige le Trésor public à utiliser ses solutions de collecte et de paiement électronique sur tout le territoire national afin d’accompagner efficacement l’école ivoirienne dans sa restructuration et sa modernisation

Compte tenu de ses atouts en matière de digitalisation de ses services, le trésor public est prêt avec sa plateforme numérisée et sécurisée appelée TrésorPay et sa monnaie électronique appelée Trésor Money

Par ailleurs, la Direction du Trésor s’engage à poursuivre l’utilisation de ces outils numériques, dont les services Net-Collect, dans l’ensemble de ses départements et sur l’ensemble du territoire afin d’atteindre ses objectifs d’optimisation des recettes centrales et nationales des collectivités locales et des districts autonomes.

Pour le Trésor, principale trésorerie de l’Etat, il s’agit aussi d’améliorer le recouvrement des recettes de l’Etat, d’assurer la traçabilité des opérations et la disponibilité immédiate des fonds publics pour faire face à la baisse des appuis extérieurs

Par exemple, lors d’une récente revue de direction, Assahoré Konan Jacques, directeur général du ministère des Finances et des Finances publiques, a chargé les auditeurs de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la vie des citoyens grâce à l’utilisation de ces outils modernes dans tous les départements du Trésor.

Les plateformes électroniques TrésorPay-TrésorMoney et Net-Collect Services visent à dématérialiser toutes les ressources collectées par le Trésor et ses agences, notamment dans la perception des frais de scolarité, frais d’examens scolaires, taxes municipales, amendes, amendes, frais d’hospitalisation , redevances, actes juridiques et autres frais à payer au trésor

Et avec les dépenses au profit de divers bénéficiaires : bourses, pensions, primes, indemnités, indemnités, indemnités, frais de déplacements professionnels.

