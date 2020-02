« Bâtissons la Côte d’Ivoire dans l’unité et dans l’action », Hamed Koffi Zarour

L’union est fondamentale dans toute action collective au bénéfice de chaque citoyen.Notre action soutenue depuis des années dans le sens de l’amélioration des conditions de vie de nos populations, aussi bien en milieu rural qu’urbain, et notre vision d’apporter à la gestion des affaires publiques une nouvelle orientation centrée sur les attentes des populations et l’intérêt national, suscitent le soutien et l’adhésion de nombreux de nos concitoyens. J’ai reçu, à cet effet, une délégation venant d’horizons divers venue manifester sa volonté d’être à nos côtés pour la réalisation effective de cette vision que nous voulons commune.

Nos échanges ont porté, dans une large mesure, sur les préoccupations des populations notamment en matière d’éducation, de formation, d’emploi. Nous avons aussi abordé la problématique de l’industrialisation. Il y a aujourd’hui nécessité de créer une chaîne de transformation locale de nos matières premières notamment agricoles. Cette politique contribuera significativement à l’amélioration du revenu de nos producteurs, à la création d’emplois et au développement de l’entrepreneuriat national. Nous mettrons en place des formations spécifiques susceptibles de répondre à cette initiative en prenant en compte les réalités et les besoins de chaque région. Nous avons également abordé les moments difficiles que traversent les producteurs d’hévéa en raison de la mévente de leurs productions. Cela n’est évidemment pas un cas isolé, car de nombreuses filières agricoles subissent le même sort. Une transformation des matières premières comme le café, le cacao, la noix de cajou, le manioc, la mangue, l’ananas, l’hévéa, l’avocat etc, contribuera à l’amélioration des conditions de vie des planteurs, de leurs familles et des populations en milieu rural.

Aujourd’hui, la valeur du PIB ivoirien avoisine les 25 000 milliards de francs CFA. Mais force est de constater que les nationaux sont faiblement impliqués dans la création de cette richesse. Notre vision est de permettre l’insertion des ivoiriens dans tous les secteurs de la vie économiques du pays de sorte à contribuer à la création de la richesse nationale et à prendre une part importante dans le PIB en créant les conditions à terme de notre croissance endogène. Une croissance endogène qui réduira les inégalités sociales, renforcera la justice sociale et favorisera le bien-être de l’ensemble des populations de notre pays.

Ensemble, Nous AGIRons pour le bien-être des populations.

