Bénin: 02 individus arrêtés pour cambriolage à Abomey-Calavi￼￼

Deux (2) individus ont été interpellés le lundi 23 mai 2022 après le cambriolage d’une chambre à Adjagbo dans la commune d’Abomey-Calavi. Une bouteille de gaz, des moulinettes et autres objets ont été retrouvés au domicile des présumés cambrioleurs.

La police Républicaine a démantelé un réseau de cambrioleurs dans la commune d’Abomey-Calavi. Les intéressés ont été pris quelques jours après un énième cambriolage opéré dans une chambre à Adjagbo le 18 mai dernier.

Pendant leur intervention, les éléments du commissariat de Ouèdo ont mis la main sur deux personnes. Il s’agit des sieurs Bérenger A. et Ibrahim A., alias Hoovi. De sources policières, on apprend que trois (03) autres membres du réseau sont en cavale et activement recherchés.

La perquisition du domicile des intéressés à permis à la police de retrouver plusieurs objets. Il y avait à l’intérieur de la pièce un cric, des pinces et tournevis, une bouteille de gaz, deux moulinettes, trois woofers, un fer à repasser et d’autres objets, rapporte Le Matinal.

