Bénin: des morts calcinés dans un accident à Savè

un Car en feu créant des morts (image d’illustration)

Des sapeurs-pompiers et plusieurs civils ont été victimes d’un grave accident de la circulation à Savè, à hauteur d’Alafia. Le drame est survenu dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 janvier 2022.

Un violent choc entre un camion titan et un camion-citerne fait plusieurs victimes à Savè. Selon les informations rapportées par AbidjanTv.net, le premier bilan fait état de 03 sapeurs-pompiers et 2 civils calcinés et plusieurs victimes ayant des blessures corporelles.

De sources concordantes, les éléments de l’équipe de secours ont été touchés lorsqu’ils tentaient d’éteindre le feu survenu suite à l’accident. Les sapeurs-pompiers sont venus à bout du feu après plusieurs heures d’intervention. Sur le tronçon, la circulation a plus ou moins repris un peu plus tard ce dimanche.

