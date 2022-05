Bénin: vous pouvez être sanctionné, si votre chien aboie au-delà des décibels prévus

Le gouvernement s’engage à lutter résolument contre la pollution sonore. Le nouveau décret pris à cet effet, indique de nouvelles mesures qu’il faudra désormais respecter au risque de tomber sur le coup de la loi. Même le bruit produit par certains animaux de compagnie doit être contrôlé.

Quand on parle de pollution sonore, les regards sont très vite braqués sur les moulins, les scieries, les lieux de culte, les bars, restaurants et buvettes ; mais les animaux comme le chien peuvent également produire des bruits dérangeants. C’est pourquoi, si votre chien aboie au-delà des décibels (niveau de bruit) prévus, vous pouvez être sanctionné. C’est ce qu’il convient de retenir de l’intervention du ministre du cadre de vie et du développement durable.

Les décibels à respecter sont définis selon qu’il s’agit d’une zone commerciale, d’une zone d’habitation ou d’une zone industrielle. Selon le décret n°2001 -294 du 08 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin, le niveau de bruit est fixé comme suit :

6 heures à 13 heures (zone d’habitation : 50 dB ; zone commerciale : 55 dB ; zone industrielle : 70 dB) ;

13 heures à 15 heures (zone d’habitation : 45 dB ; zone commerciale : 55 dB ; zone industrielle : 70 dB) ;

22 heures à 6 heures (zone d’habitation : 45 dB ; zone commerciale : 50 dB ; zone industrielle : 70 dB).

