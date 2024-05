BEPC 2024 à Duékoué: Une candidate accouche en plein examen et revient composer après l’accouchement

La candidate G. Koffi Adjoua âgée de 16 ans, élève en classe de 3ème dans un collège d’enseignement secondaire privé de Duékoué, a donné naissance à un petit garçon pendant l’examen du BEPC, avant de revenir composer après l’accouchement.

Au cours des épreuves écrites du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC 2024), un événement exceptionnel s’est produit, le lundi 27 mai 2024, au centre de composition du Lycée Moderne 1 de Duékoué. G. Koffi Adjoua, une jeune candidate de 16 ans, élève en classe de 3ème dans un collège d’enseignement secondaire privé, a donné naissance à un petit garçon pendant la composition de Physique-Chimie. Plus incroyable encore, elle est revenue composer dès le lendemain, démontrant une détermination et un courage remarquables.

Après la première épreuve de français, Koffi Adjoua a commencé à ressentir des contractions dès la première heure de l’épreuve de Physique-Chimie. Selon les informations rapportées par l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP) et les témoignages recueillis auprès de la superviseure générale du BEPC, Dorvila Léonie Bah, la situation est rapidement devenue une urgence. Les sapeurs-pompiers civils ont été appelés à intervenir pour évacuer la jeune candidate à l’hôpital général de Duékoué.

À l’hôpital, Koffi Adjoua a été prise en charge par une équipe de sages-femmes compétentes et attentionnées. Malgré le stress initial, l’accouchement s’est déroulé sans complication majeure. La jeune fille a donné naissance par voie basse à un petit garçon en bonne santé. Le soutien des sages-femmes et des autres parturientes a été crucial pour assurer que l’accouchement se passe dans les meilleures conditions possibles.

Le lendemain de son accouchement, elle était de retour dans sa salle de composition, prête à poursuivre ses examens

Ce qui distingue particulièrement cette histoire, c’est la détermination exemplaire de Koffi Adjoua. Contrairement à une autre candidate, Mlle Coulibaly Affoussiata, qui a également accouché ce jour-là d’une petite fille à Dabou pendant l’épreuve de Physique-Chimie, Adjoua a fait preuve d’une ténacité extraordinaire. Le lendemain de son accouchement, elle était de retour dans sa salle de composition, prête à poursuivre ses examens.

Son retour a suscité l’admiration et le soutien de tous les membres du centre d’examen. Elle a exprimé sa gratitude envers le personnel du Lycée Moderne 1, la superviseure générale Dorvila Léonie Bah, ainsi que les sages-femmes de l’hôpital général. Leur aide et leur soutien lui ont permis de vivre cet événement sans trop de difficultés et de revenir composer avec une détermination renouvelée.

L’histoire de Koffi Adjoua est un témoignage poignant de résilience et de persévérance. Elle illustre non seulement la force des jeunes filles face aux défis de la vie, mais aussi l’importance du soutien communautaire dans des moments critiques. En revenant composer après son accouchement, Adjoua a montré qu’aucun obstacle n’est insurmontable lorsqu’on est déterminé à poursuivre ses objectifs.

Cet épisode a non seulement marqué les esprits à Duékoué, mais il a également servi de source d’inspiration pour de nombreux jeunes élèves et pour la communauté en général. La détermination de Koffi Adjoua à poursuivre son éducation malgré les circonstances difficiles souligne l’importance de l’accès à l’éducation et du soutien institutionnel dans le parcours des jeunes mères. Sa réussite future sera, sans aucun doute, un exemple pour tous.