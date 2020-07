« Bonjour M. le président de la République: Où sont nos logements sociaux ? », Coulibaly Pelanan

Bonjour, Vous voudrez bien m’aider à porter à la connaissance du PR ce cri de cœur d’un citoyen ivoirien pour diffusion.

Bonjour monsieur le Président de la république: Où sont nos logements sociaux ?

MISTER PRESIDENT !

A votre arrivée aux affaires en 2011 vous avez lancé un ambitieux PROGRAMME PRÉSIDENTIEL DE LOGEMENTS SOCIAUX dans l’objectif de faciliter le logement pour chaque ivoirien comme l’avait fait en son temps le père de la Côte d’Ivoire moderne NANAN HOUPHOUËT-BOIGNY. Ainsi il était question de :

– la construction de 60000 logements sociaux d’ici 2015, avec 10000 à l’intérieur du pays et 50000 dans l’agglomération d’Abidjan,

– le prix maximum de vente du logement à caractère social initialement avait été fixé à 10 millions et celui du logement économique à 15 millions, quoique plutard ayant connu une augmentation,

-un mécanisme de sécurisation des fonds des souscripteurs,

– un centre de facilitation des formalités d’accès au logement ( CEFFAL),

– un taux d’intérêt de 5,5% pour les crédits au logement au lieu de 9,5 %,

– la mobilisation du CDMH ( compte de mobilisation de l’habitat) et du FSH ( fonds de mobilisation de l’habitat) et avec l’accord de l’APBEFCI (l’association des banques et établissements financiers de Côte d’Ivoire)

En mars 2012 le ministre #Mamadou_Sanogo a procédé au lancement de la phase de pré inscription ou de pré commercialisation des logements sociaux en Côte d’Ivoire à son cabinet. Le projet concernait la réalisation de 60000 logements sociaux d’ici 2015 . CE PROJET FAISAIT PARTI DES PLUS GRANDS PRIORITÉS DU PROGRAMME DE GOUVERNEMENT DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Alors un ans plus tard et dans le même mois en 2013 M. #Daniel_Kablan_Duncan alors 1er Ministre, ministre de l’économie, des finances et du budget , un samedi a procédé à son tour au lancement d’un projet de construction de 75000 logements à Songon ( j’y étais) sur 439 hectares. Pour lui ce chantier constituait à la fois un pilier de l’atteinte des objectifs de l’émergence économique et un indicateur de la bonne santé économique du pays !

Alors fort de tout cela nous avons été des centaines de milliers d’ivoiriens à nous ruer vers l’immeuble le MIRADOR siège de la SICOGI pour acheter une pochette de pré souscription à 30000fr afin de bénéficier d’un logement comme au temps de nos papas. Monsieur le Président au total près de 100000 ivoiriens ( je peux me tromper) ont souscrit tant l’engouement était grand et l’espoir permis. Monsieur le Président 100000 ivoiriens qui payent 30000 fr par pochette ça fait 3000000000f ça fait déjà TROIS MILLIARDS!

Je me rappelle qu’ euphorique que j’étais je criais dans tout le service que j’aurai une maison d’ici 2015 et incitais les collègues à souscrire qui me regardaient avec un air médusé.

J’ai souscrit depuis 2012 sur le site de Songon et j’y ai mis toutes mes économies.

Monsieur le président au terme de votre 2e mandat un seul ivoirien n’a pas bénéficié d’un logement social.

Bien sûr des promoteurs immobiliers ont remis des clés aux souscripteurs mais avec les mêmes conditions d’acquisition de logements comme avant vous et non des conditions sus,- citées.

Monsieur le président ce qu’on vous dit n’est pas la vérité, aucun ivoirien n’a reçu un logement comme vous l’avez initialement projeté. Même la cité ADO sur la route de la maca est un projet qui a existé avant votre arrivée au pouvoir et cette cité est difficilement habitable jusqu’à présent.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT SAVEZ VOUS CELA ?

monsieur le président savez vous que certains ivoiriens devaient aller à la retraite après votre premier mandat ou en 2020 et ont souscrit pour bénéficier d’un logement en 2015 , aujourd’hui ils sont perdant et seront plus pauvres que jamais ?

MONSIEUR LE PRÉSIDENT Savez-vous que ceux qui veulent rentrer en possession de leur épargnes dans le cadre de ce projet ont du mal à avoir leur argent gagné à la sueur de leur front? Pire après le parcours du combattant durant plusieurs mois ils ne recouvrent pas la totalité de leur pécule s’ils ont la chance de le percevoir ?

MONSIEUR LE PRÉSIDENT où est passé l’argent des pré souscriptions ?

MONSIEUR LE PRÉSIDENT EST CE QUE….. ?

….

MONSIEUR LE PRÉSIDENT OÙ SONT NOS LOGEMENTS A 4 MOIS DE VOTRE DEPART DE LA PRÉSIDENCE?

MONSIEUR LE PRÉSIDENT j’ai mal , j’ai mal parce que j’ai trop cru en vous , à votre gouvernance, à votre parole…

Pire vous n’en parlez plus , aussi bien dans vos discours de fin d’années que de la fête nationale depuis des années.

Pourtant, près de 4 ministres ont défilé dans ce département ministériel et aujourd’hui nous avons un secrétaire d’État aux logements sociaux. Qui après la visite des sites reste muet comme une carpe.

Oui MONSIEUR LE PRÉSIDENT la cité des logements sociaux de Songon existe belle et bien mais elle est inhabitable et le restera encore pendant des années, pendant que beaucoup de souscripteurs iront à la retraite.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, VOUS EN TANT QU’ÉCONOMISTE DEVREZ FAIRE UN AUDIT POUR VOIR CE QUI NE MARCHE PAS DANS CE PROJET CAR C’EST LE SEUL PROJET OÙ VOUS INNOVER, LES AUTRES PROJETS DE VOTRE GOUVERNEMENT, D’AUTRES AVANT VOUS AVAIENT LES PROJETS COMME l’assurance MALADIE UNIVERSELLE….

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, VOUS EN TANT QU’ÉCONOMISTE SAVEZ TRÈS BIEN QU’ON NE PEUT PAS PARLER DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ SI LES QUESTIONS DU LOGEMENT, DE L’ALIMENTATION, LA SANTÉ ET LA FORMATION NE SONT PAS RÉSOLUES.

MALHEUREUSEMENT ON A L’IMPRESSION QUE CE SONT CES TROIS SECTEURS CLEFS QUE VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE BAFOUER PENDANT VOTRE GESTION ET PIRE SABOTER OU SABORDER.

ALORS MONSIEUR LE PRÉSIDENT COMMENT COMPTEZ- VOUS RÉDUIRE LA PAUVRETÉ SI LES ÉCONOMIES DES PAUVRES SONT DÉTOURNÉES???

RESPECTUEUSEMENT VÔTRE,

MONSIEUR LE PRÉSIDENT.

DEAR MISTER PRESIDENT.

COULIBALY PELANAN , citoyen ivoirien.

Avec Connectionivoirienne

Comments

comments