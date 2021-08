Bouaké/ Ahougnansou: une voiture prend feu, les occupants sont en vie

Un incendie a détruit une voiture en début de soirée le vendredi 20 Août 2021 sur le boulevard de la reine Pokou, au quartier Ahougnansou, dans cette banlieue à l’ouest de Bouaké.

Il s’agit d’une Peugeot 406 de couleur bleue. L’incendie s’est déclenché aux environs de 18 heures 30 minutes en plein boulevard au grand feu d’Ahougnansou. Selon des témoignages recueillis sur place, le véhicule alors en pleine circulation avait réussi à s’immobiliser vers le maquis Cabri avant le déclenchement des flammes. Le conducteur accompagné d’un enfant en sont sortis sains et saufs.

Des témoins de la scène ont alors accouru de partout pour tenter de circonscrire les flammes avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.

Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée au bout de ce drame en plein cœur du quartier Ahougnansou, dans la périphérie ouest de la deuxième ville ivoirienne.

Il faut aussi comprendre selon les spécialistes en mécanique que très souvent les défaillances mécaniques et électriques sont probablement les causes d’incendie les plus fréquentes, et ce, peu importe l’âge du véhicule. Un incendie attribuable à ces défaillances peut survenir à tout moment, même lorsque le véhicule n’est pas en marche. Par exemple, un bris mécanique peut provoquer la fuite d’un liquide combustible et/ou inflammable dans le compartiment moteur (huile moteur, carburant, etc.).

