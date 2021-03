Bouaké: drame, enceinte d’un élève une jeune fille de 19 ans se donne la mort

La ville de Bouaké a été secouée par un évènement tragique et dramatique le dimanche 14 Mars 2021. Pour éviter la réprimande de ses parents, une jeune élève de 19 ans s’est donnée la mort après être tombée enceinte d’un élève de son école.

Dimanche 14 Mars, un fait insolite et bien plus pathétique a couvert des habitants de Bouaké d’une profonde tristesse. Le geste abominable et épouvantable d’une jeune élève a froidement transpercé le cœur de plusieurs riverains, les laissant ainsi dans un état d’esprit complètement déboussolé et perplexe.

Cet événement dramatique et tragique a eu lieu dans la ville de Bouaké, plus précisément dans le quartier dit “Zone”. Âgée de 19 ans, Déborah était une jeune élève de la classe de seconde. Selon les informations obtenues d’une correspondante, cette dernière s’était engagée dans une relation amoureuse avec un jeune élève de son école malgré son jeune âge. Mais malheureusement pour elle, cette relation l’a induite en une erreur bien regrettable et irréparable.

En effet alors que cette dernière jouissait pleinement de sa romantique relation avec son tendre ami, elle a été surprise par une grossesse indésirable. Étant donné qu’elle s’y attendait le moins, elle ne l’a su que quelques mois après l’incident. Les choses étant ainsi, elle a désespérément informé son petit ami de cette situation défavorable. Se voyant dans l’incapacité de s’occuper d’une telle charge, son petit ami qui a décidé d’en parler à ses parents avait également conseillé la même chose à Déborah qui à son tour, n’a pas du tout apprécié cette idée.

Car pour elle, mettre les parents au courant d’une telle situation représentait une très grande humiliation pour sa propre réputation et celle de sa famille toute entière. Complètement noyée sous le poids de cette situation difficile, Déborah a pris la ferme décision de se suicider afin d’échapper à cette grande humiliation. C’est ainsi qu’elle a été retrouvée morte hier soir dans sa chambre.

Entre l’humiliation et la mort, elle a malheureusement opté pour le pire. Nous profitons de cette occasion pour sensibiliser nos jeunes apprenants sur les éventuels risques de la combinaison des études et des relations amoureuses. Si l’idée d’abstinence semble insupportable il est nécessaire voire impératif de se protéger lors des rapports afin d’éviter les événements tragiques comme celui-ci.

