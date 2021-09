Bouaké : “le déploiement de la SOTRA change la mobilité d’un million de personnes”, indique le Premier Ministre Patrick Achi

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a indiqué le 24 septembre 2021 à Bouaké, que les activités de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA) dans cette ville vont changer la mobilité et la vie d’un million de personnes.

C’était lors du lancement des activités de la SOTRA dans la capitale de la Région du Gbêkê (centre).

« Les activités de la SOTRA à Bouaké vont contribuer à changer la mobilité et la vie d’un million de personnes. Les autobus permettront d’accompagner le développement équilibré du territoire et satisfaire ainsi les besoins des populations en mobilité urbaine », s’est réjoui Patrick Achi.

Et d’ajouter que le gouvernement marque toute sa fierté d’améliorer la mobilité et le transport des populations, en contribuant à simplifier leur quotidien et à rendre plus belle leur vie. Ce qui va améliorer la productivité des travailleurs et des entreprises.

Pour ce démarrage, la SOTRA dispose d’un réseau de 60 autobus qui assureront dans un premier temps la desserte sur quatre lignes. Elles se composent comme suit : Air France/ Tchélékro ; Aéroport/Houphouët-ville ; Ahougnansou/Kennedy et Habitat de la caisse/Olam Kennedy. A moyen terme, la SOTRA portera son parc à 100 autobus pour desservir huit lignes.

A l’horizon 2023, le réseau SOTRA va atteindre environ 400 autobus opérant sur dix lignes. Ce qui va générer la création de 1 300 emplois directs et de 2 000 emplois indirects.

La présence de la SOTRA à Bouaké contribuera, entre autres, à l’amélioration de la mobilité urbaine et à la facilitation du ralliement des centres névralgiques de la ville (les écoles/universités, hôpitaux, marchés, etc.). En outre, les populations se déplaceront à moindre coût et dans de meilleures conditions de sécurité et de confort.

Le maire de Bouaké, Nicolas Djibo, s’est réjoui de cette offre de transport de la SOTRA qui améliorera les conditions de déplacement de ses administrés. « Les bus de la SOTRA sonnent la fin des longues marches des populations sous le soleil et la pluie. Celles-ci ne seront plus soumises aux tarifs exorbitants qui leur étaient appliqués auparavant ».

Le gouvernement prévoit, sur la période 2021-2023, le déploiement de la SOTRA ou d’un système similaire de transport par autobus à Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro.

Primature

Comments

comments