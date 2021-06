Bouaké: le détenu Gnana Bi Rodrigue évadé en complicité avec deux de ses acolytes armés

Le jour Jeudi 03/06/2021 aux environs de 12h30, au bureau de Mme SONTE ROSINE épouse Koné, juge d’instruction, le détenu M. Gnana Bi Rodrigue alias Euro Getheme, extrait de la maison pénale pour être entendu dans le cadre d’une commission rogatoire pour association de malfaiteurs, vol en Réunion avec violence à main armée, détention illégale d’armes et de munitions de première catégorie, a bénéficié de la complicité de deux de ses acolytes, armés d’arme à feu, pour s’enfuir avec eux.

Il ressort des informations recueillies par le Magistrat Stagiaire Sanogo Abdoulaye, commissaire de police deuxième classe que le détenu, sans menottes, conduit par le Sergent ADOU XAVIER ROLAND matricule 16413 Mécano 417743U,en service au commissariat de 4ème arrondissement détaché au parquet, au bureau de la juge d’instruction a été tenu en respect, au secrétariat, par deux individus habillés en boubou, armés de PA.

Ce dernier a été désarmé de son arme BERETTA, numéro ignoré, les personnes presentes au bureau y compris le conseil du DÉTENU, maître DIGBEUNOU Antoine, ligotés sous la menace de leurs armes.

Pour organiser leur fuite, ils ont déshabillé le Sergent de sa tenue et habillé le détenu emportant avec eux, le véhicule de marque Hunday de type Santafe, immatriculé 3910 JF 01,couleur Noire de la juge d’instruction ainsi qu’une somme d’argent non évaluée et un ordinateur portable. Direction prise inconnue.

Tous les services de gendarmerie et de police alertés

Les recherches en cours

Un portable de marque ITEL appartenant aux malfrats saisi.

Un ruban de scotch retrouvé

ivoirtv.net

