Boundiali: la mairie dote la ville de 7 écoles primaires et un centre de santé

La mairie de Boundiali avec à sa tête le Professeur Mariatou Koné a mis à la disposition des populations de Boundiali 07 nouvelles écoles primaires et un centre de santé urbain opérationnels lors de la 2ème session ordinaire du conseil municipal tenu, le samedi 28 août 2021, au quartier Tiogona .

07 écoles primaires et un centre de santé sont les infrastructures dont ont bénéficié les populations de Boundiali. L’objectif est de soulager les populations tant sur le plan éducatif que sanitaire. L’une de ces écoles a été entièrement financée par la municipalité et les six autres par ses partenaires. Le nouveau centre de santé urbain de Bélé, précédemment dispensaire, a également été financé entièrement par le conseil municipal qui a réhabilité les anciens bâtiments et construit de nouveaux dont la maternité et le logement de la sage-femme.

Plusieurs autres infrastructures en construction tels que l’hôtel de ville de Boundiali, le Centre hospitalier régional (CHR) d’une capacité d’accueil de 150 lits et équipé d’un scanner, un lycée à la charge de l’État de Côte d’Ivoire et 02 collèges financés par des partenaires ont été présentés aux populations.

Selon le Professeur Mariatou Koné, la construction de tous ces infrastructures rentrent dans la vision du Président Alassane Ouattara. Il a souhaité que les municipalités investissent pour le bien-être des populations.

