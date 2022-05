Burkina Faso: Opération « mana mana » la Présidence du Faso et les structures voisines assainissent leur cadre de travail

Le Secrétaire général de la Présidence du Faso, Mathias TRAORE a donné ce matin le top de départ de « l’opération mana mana : mon acte patriotique pour ma ville » du personnel de la Présidence du Faso et des institutions voisines, pour le compte du mois de mai.

Cette activité, qui a connu la présence du Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres, Jacques Sosthène DINGARA, a mobilisé aussi bien les travailleurs de la Présidence du Faso et de ses services rattachés, que ceux des structures voisines comme la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, la Grande chancellerie, la Télévision BF1 et l’ARCEP.

Selon le Secrétaire général de la Présidence du Faso, l’opération « mana mana » répond à la volonté du gouvernement de cultiver des valeurs comme le patriotisme au sein de la population et surtout des travailleurs du publique et du privé.

« Cette activité est un engagement patriotique, mais aussi participe à l’embellissement de la ville, à l’assainissement de notre cadre de vie et de notre cadre de travail. C’est aussi une activité sportive qui permet le maintien du corps », a indiqué Mathias TRAORE

Pour lui, cette opération n’est pas une activité ponctuelle, mais est prévue pour se tenir chaque dernier samedi du mois et « pour la Présidence du Faso, cela consiste à coordonner les activités de nettoyage allant de la Présidence du Faso jusqu’au Rond-point des martyrs.

Pour le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Célestin SANON, l’opération « mana mana » est un acte de citoyenneté et de salubrité pour un cadre de vie propre et une bonne santé des populations.

« C’est une œuvre salutaire qu’il fallait depuis longtemps. Il faut mobiliser l’ensemble des populations, tous les travailleurs de sorte à ce que nous puissions participer activement à cette œuvre pour un cadre de vie assaini », a indiqué Célestin SANON.

