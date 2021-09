CAMES/ 100% admis à l’Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG) de Daloa

Une autre performance de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa. À l’issue du conseil consultatif général (CCG) du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) qui s’est tenu le 15 septembre 2021, les listes des inscrits aux différents grades ont été définitivement connues le vendredi dernier 17 septembre 2021.

En effet, elles donnent un score d’admis encourageant des candidatures ivoiriennes.

Parmi les universités qui se sont illustrées dans le peloton de tête avec 100% admis, figure l’Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG) de Daloa.

Sur 74 candidats présentés dont 8 femmes, elle enregistre autant d’admis. La répartition par Unités de formation et de recherche (UFR) donne 37 pour l’UFR Agronomie – Environnement retenus par le Comité technique spécialisés (CTS) des Sciences naturelles – Agronomie.

À raison de 12 pour la fonction de maitre-assistant, 20 la fonction de maitre de conférence et 5 professeurs titulaires, dont 2 pour l’UFR Agroforesterie et 3 pour l’UFR Environnement.

L’UFR des sciences sociales et humaines arrive en seconde position avec 17 admis dont 9 maitres-assistants et 8 maitres de conférences. Ils ont passé haut les mains les évaluations du CTS Lettres et sciences humaines.

En troisième position, arrive l’UFR de l’Environnement, dont les candidats ont été évalués par le CTS des Mathématiques – Physique – Chimie et qui affiche 11 admis dont 4 maitres-assistants et 7 maitres de conférences.

Quant à l’UFR des sciences économiques et gestion, elle compte 9 admis, tous à la fonction de maitres-assistants. Par fonction, l’université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG) de Daloa enregistre donc au sein de son personnel enseignant 34 nouveaux maitres-assistants, 35 nouveaux maitres de conférences et 5 nouveaux professeurs titulaires.

Par ailleurs, il convient de préciser que deux candidats de 2020 figurent également sur cette liste d’admis de la session 2021, dont l’un au niveau de l’UFR Environnement et l’ autre en Agroforesterie. Ce bon résultat fait tout naturellement la fierté de la présidente de l’UJLoG, Professeur Tidou Abiba Sanogo Épse Koné, qui félicite les promus et encourage l’ensemble des enseignants chercheurs à maintenir le cap dans la recherche de l’excellence.

Notons que la présidente de l’Université Jean Lorougnon Guédé (Ujlog) de Daloa, Pr Tidou Abiba Sanogo avait elle-même été distinguée meilleure administratrice des Universités publiques de Côte d’Ivoire, au titre l’année 2020, par l’ONG Afrique Vérité. Elle avait reçu son prix, à Abidjan, à l’occasion de la 11e édition des meilleurs acteurs de l’émergence, un rendez-vous initié par Afrique Vérité pour célébrer l’excellence.

Elle avait dédié ce prix aux étudiants de son Université, aux personnels administratifs, enseignants et techniques, à sa hiérarchie ainsi qu’à sa famille. « Ce prix me va droit au cœur. C’est la consécration de l’effort et de l’excellence, maître-mot de notre gouvernance à la tête de l’Ujlog », a fait savoir Pr Tidou Abiba Sanogo.

K.

Comments

comments