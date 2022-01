Can2021 : Didier Drogba et Yaya Touré parlent au Eléphants de Côte d’Ivoire

Didier Drogba, ex-capitaine des Éléphants : Je pense qu’ils sont bons. Ils sont solidaires . Ils sont concentrés sur leur objectif. Et quand on a un groupe solidaire et que les joueurs s’entendent avec leur entraîneur et parlent le même langage ; je pense qu’on peut déplacer des montagnes. Je pense que c’est une équipe qui peut aller très très loin.

On leur dit simplement que nous sommes fiers de les voir aujourd’hui, de les voir après nous. On essaie de leur transmettre ce qui a fait notre force lorsqu’on était ensemble. L’important c’est la transmission de l’expérience comme cela a été pour nous quand on arrivait en sélection .

Yaya Touré, ex-capitaine des Éléphants après Didier Drogba : il faut qu’ils fassent les choses les plus simplement possibles, pas se compliquer, essayer d’être efficaces et faire moins d’erreurs. La CAN se joue sur très peu de choses…

Il y a aussi la pression, la famille, les fans ; c’est assez compliqué.

Après ils communiquent avec tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qu’ils ne peuvent pas éviter ; mais j’aimerais qu’ils soient simples. Qu’ils soient concentrés sur les choses les plus importantes et qu’ils laissent les détails : les critiques et faits-divers.

Qu’ils ne soient pas captifs sur ces choses-là. C’est ce qui est le plus important, et après le reste viendra.

Il faut qu’ils gardent cela en tête pour les matchs à venir qui seront assez difficiles.

