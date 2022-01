Can2021/ Guinée :le colonel Mamady Doumbouya en colère contre l’équipe national de la guinée

La majorité des #joueurs de la sélection guinéenne (Syli National) n’a pas daigné faire le déplacement en #Guinée, après l’élimination en 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (#CAN Cameroun 2022) devant la #Gambie.

Selon la presse guinéenne, seuls quatre joueurs, tous évoluant à domicile, sont rentrés à #Conakry. Il s’agit des pensionnaires de Horoya : Morlaye Sylla, Fodé Camara, Moussa Camara, ainsi que Gaoussou Siby qui évolue avec Wakriya.

Le nouveau président de transition en Guinée, le colonel #Mamady #Doumbouya, n’a pas apprécié ce manque de respect des joueurs évoluant en Europe et menace déjà de faire une révolution dans le « Syli National ».

« Le Conseil a été informé du retour du Sily national tôt ce matin. Le Président de la Transition a déploré que la délégation guinéenne soit revenue au pays avec seulement trois joueurs. Il a instruit le ministre des sports de réfléchir à une meilleure organisation des sports et particulièrement du Football avec la détection, la prise en charge et la formation des jeunes talents dans notre pays » a indiqué le ministre porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gaoual Diallo.

Pour rappel, le colonel Mamady Doumbouya, avait menacé de demander aux joueurs de restituer l’argent qui leur a été remis, en cas de mauvaise performance dans la Coupe d’Afrique des Nations.

