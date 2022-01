Can2022 : rencontre entre Samuel Eto et le générale Makosso

DE TOUTE MA VIE SUR TERRE JE N’AI JAMAIS RENCONTRER UN HOMME AUSSI HUMBLE.

MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN DE TOUS LES TEMPS: MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN A PLUSIEURS REPRISE, CHAMPION OLYMPIQUE, CHAMPION DE LA LIGUE DES CHAMPIONS AVEC LE BARCELOLE ET L’INTER DE MILAN, CHAMPION D’AFRIQUE A PLUSIEURS REPRISES ET AUJOURD’HUI PRÉSIDENT DE LA PUISSANTE FÉDÉRATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL.

MALGRÉ TOUS SES TITRES, SES FINANCES EN MILLIARDS IL GARDE UNE HUMILITÉ ET UNE FOI INTACTE EN DIEU.

IL ME DIT: MON GÉNÉRAL JE VIENS VOUS RENCONTRER À 13H.

A 13H LORS DE NOTRE RENCONTRE PLUSIEURS PERSONNES S’APPROCHENT ET IL SE TRANSFORME EN PHOTOGRAPHE DISANT: MON GÉNÉRAL C’EST VOUS LA STAR DU JOUR ET ME REMETTANT MES TICKETS VIP POUR LE STADE.

UNE VOITURE SPÉCIALE MISE À MA DISPOSITION ET JE ME DEMANDE QUI SUIS JE POUR QUE LE PRÉSIDENT DE LA FECAFOOT MET TOUT CE DISPOSITIF À MA DISPOSITION.

FIN DU MATCH VICTOIRE DES LIONS IL DÉCIDE QUE LE GÉNÉRAL MAKOSSO MONTE AVEC LUI DANS SA VOITURE ET DIRECTION POUR UN DÎNER DE PLUS DE 03H AVEC PLUSIEURS DE SES AMIS ET PARTENAIRES DANS UN RESTAURANT DE HAUT STANDING.

J’OBSERVE ET JE VOIS ARRIVÉ LE CÉLÈBRE BOXEUR TONI YOKA A NOTRE TABLE ET LE PRÉSIDENT SAMUEL ETO ME PRÉSENTE À TOUS SES ILLUSTRE INVITÉ: C’EST UN PASTEUR ET L’INFLUENCEUR LE PLUS REDOUTABLE ET LE PLUS SUIVIT.

JE DÉCOUVRE SA FAMILLE, FRÈRES, GRANDE SŒUR, PETITES SŒUR ET LA IL ME PASSE EN APPEL VIDÉO NOTRE SŒUR MAMAN GEORGETTE NOTRE LIEN D’UNION AVEC LE CAMEROUN. TOUTE SOURIANTE ELLE ME DIT MERCI MON GÉNÉRAL POUR TOUT ET ME FAIS VOIR UNE DE MES PLUS GRANDES FAN DE SA MAISON UNE FILLE SON SERVICE.

VOIR LE PRÉSIDENT ME PASSER SON EPOUSE JE LE SUIS DIT INCROYABLE.

PRÉSIDENT D’UNE FÉDÉRATION IL GARDE SON HUMILITÉ.

FIN DU DÎNER IL ME DIT: MON GÉNÉRAL JE VOUS DÉPOSE PERSONNELLEMENT À VOTRE HÔTEL CAR LE CAMEROUN EST VOTRE PAYS, ICI VOUS ÊTES CHEZ VOUS ET SACHEZ QUE VOTRE PLACE EST RÉSERVÉ POUR LA FINALE SI PRÊTE À DIEU.

JE LUI RAPPEL LES OBJECTIFS DE LA LIGUE DES BLOGUEURS ET TOUT SOURIANT IL ME DIT JE SUIS AVEC VOUS COMME TU LE SAIS MON FRÈRE.

J’AI PASSER UN SÉJOUR DE 24H, VU EN DIRECT LA QUALIFICATION DU CAMEROUN, VU UN PEUPLE AIMANT ET ACCUEILLANT COMME ILS L’ONT TOUJOURS ÉTÉ.

AIDEZ MOI À DIRE MERCI AVEC DES COEUR À CET HOMME DE GRANDE VALEUR, CHAMPION PARMIS LES CHAMPION, MEILLEUR FOOTBALLEUR AFRICAIN DE TOUS LES TEMPS SON EXCELLENCE MONSIEUR SAMUEL ETO PRÉSIDENT DE LA FECAFOOT.

LA PAIX EST DÉSORMAIS SCELLÉ ENTRE LE CAMEROUN ET LA COTE D’IVOIRE , QUE DIEU BÉNISSE L’UNION ENTRE LE CAMEROUN ET LA COTE D’IVOIRE.

Comments

comments