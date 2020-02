Cérémonie d’investiture de la représentation France du Cirade: Nabintou Dosso prend le pouvoir à Paris

Le Cercle ivoirien de réflexion et d’action pour le développement (CIRADE) a procédé à l’installation de sa représentation France, le samedi 15 février dernier, au Kremlin Bicêtre, en région parisienne.

Créée en mars 2019, le CIRADE est une association apolitique, plateforme de communication, d’échanges et d’actions concertées d’acteurs au développement, en vue de venir en aide aux populations les plus défavorisées.

Cette association s’appuie sur les associations professionnelles et communautaires aussi bien que sur les mutuelles de développement.

Selon son président central, l’honorable Diomandé Mamadou, député de Séguéla » le Cirade impose à ses coordinations une diversité de représentation de toutes les couches ethniques de la Côte d’Ivoire.

Et cela, pour davantage créer le rapprochement et la cohésion entre le peuple et une plus grande efficacité dans ses actions « . Il insiste également sur la traçabilité des dons pour les âmes ou institutions de bonne volonté qui veulent accompagner. De même, précise-t-il, en est-il des bénéficiaires qui ne font l’objet d’un quelconque questionnaire, à part la nécessité ou l’urgence de la situation présentée.

Pour réduire les inégalités, le Cirade a engagé des discussions entre les régions Bourgogne et franche comté qui seront présentes en côte d’Ivoire, aux fins de toucher de près le travail déjà accompli. Un travail qui se caractérise par des dons de déambulateurs, des lits, matelas d’hôpitaux, des fauteuils roulants et un accompagnement de projets. En direction des villes d’Abobo, Bingerville, Yamoussoukro et Séguéla.

Ce mandat de la représentation France dirigée par Mme Nabintou Dosso, se présente sous des beaux auspices. En effet, la mairie d’Auxerre, partenaire du cirade, envisage la construction de 27000 logements sociaux ainsi que des échanges de lycéens pour le lycée agricole de la ville .

Le Cirade se veut un interlocuteur privilégié, la plateforme d’aide à la formalisation des projets communautaires par l’action croisée de pôles d’expertise sectoriels (éducation, santé, entrepreneuriat…) .Pour réussir complètement sa mission, Mme Nabintou Dosso invite tous ceux de la diaspora à adhérer au Cirade, en vue du renforcement des actions en direction des plus faibles.

.connectionivoirienne.net

