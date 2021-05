Cette femme est inconsolable après que son sac à main a été volé par un conducteur de taxi moto

Selon un témoin oculaire:

“Nous étions au bureau ce matin quand nous avons vu une grande foule rassemblée devant la porte. Nous sommes tous sortis pour voir ce qui se passait et nous avons vu la dame sur les photos ci-dessous pleurer et devenir presque folle.

“L’histoire est qu’elle est allée retirer l’argent à l’agence de Zenith Bank pour payer ses frais de formation à Tibest Pharmacy. Elle est montée à bord d’une moto de la banque à un carrefour mais quand ils sont arrivés à Atiku, son sac a été arraché et elle a été poussée hors de la moto en mouvement. Ils lui ont également jeté une serviette sale. Ils ont également essayé de lui arracher son téléphone mais il a heureusement glissé et est tombé.

“Cette femme est presque folle. Elle dit qu’elle économise depuis 3 ans maintenant et qu’elle n’a rien fait depuis 7 ans, depuis qu’elle a terminé ses études secondaires. Elle s’est mise à gémir et a foncé sur des voitures en mouvement. Elle a demandé pourquoi elle vivait, ça se passe au Nigeria.”

Perle Lola

Comments

comments