Children of Africa cherche un financement 2,5 milliards FCFA pour la reconstruction de la case des enfants d’Abidjan Plateau

Toujours apporter un plus au bien-être des enfants. Dans la droite ligne de cet engagement qui guide ses actions, la Fondation Children of Africa organise le vendredi 03 avril prochain au Sofitel hôtel Ivoire d’Abidjan Cocody , un dîner gala autour du thème « Africa is the future » en vue de recueillir des fonds pour la reconstruction et l’agrandissement d’un centre d’accueil pour enfants en situation difficile. En prélude à cet événement, les responsables de cette structure ont entretenu la presse ce lundi 24 février pour en situer les enjeux.

Selon Nadine Sangaré, la directrice nationale de la Fondation Children of Africa, ce dîner gala sera un rendez-vous pour faire parler le cœur et contribuer au bien-être des enfants en difficulté. « Au dîner gala du 03 avril 2020, nous sollicitons la générosité des donateurs et espérons réunir les fonds nécessaires à la réalisation » du projet de reconstruction et d’extension de la case des enfants du Plateau, soutient-elle. « La case des enfants du Plateau à reconstruire et à agrandir est un foyer d’accueil pour orphelins et enfants en situation de difficulté qui existe depuis plus de 20 ans. Elle nécessite d’être remis à neuf pour une prise en charge plus adaptée pour le bien-être et l’épanouissement des enfants « , ajoute la directrice nationale de la Fondation Children of Africa. A ce jour la case des enfants du Plateau à 60 pensionnaires. L’objectif est d’atteindre 80 pensionnaires.

Le site est construit sur une surface de 6 800 m2 pour une surface bâtie de 1635 m2. A ce gala, les organisateurs espèrent réunir un montant de 4 milliards FCFA dont 2,5 seront alloués à la reconstruction de cette case, et 1,5 milliard FCFA à d’autres projets toujours orientés vers le bien-être des enfants. Les travaux dureront au plus 14 mois, a souligné Me Adou Bénié, l’architecte en charge de la réalisation de ce projet.

La Fondation Children of Africa n’en est pas à son premier gala. En 2012 et 2014, au cours d’événements similaires, elle a obtenu des fonds qui ont permis la construction et l’équipement de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville, inauguré le 16 mars 2018. Un autre gala organisé en 2016 a permis de lever des fonds pour la construction de trois centres d’accueil pour enfants à Soubré (inauguré le 07 juin 2018), à Bouaké (inauguré le 05 décembre 2019) et à Ferkessédougou qui sera inauguré prochainement. En 2018, la Fondation, a au cours d’un gala, obtenu des fonds pour la construction d’un Groupe scolaire dans la commune d’Abobo à Abidjan qui sera inauguré le 03 avril prochain

La Fondation Children of Africa, ce sont aussi diverses actions dans le domaine de la protection des enfants. Il s’agit notamment de la vaccination de plus de 84 000 enfants contre la méningite et la fièvre typhoïde, le déparasitage de plus de 134 000 enfants, un suivi par la caravane ophtalmologique de 80 000 enfants, l’équipement de maternités et centres de santé. Dans le domaine éducatif, Children of Africa distribue à chaque rentrée scolaire plus de 108 000 kits scolaires aux enfants défavorisés.

