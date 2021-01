CI/ Hausse des prix des produits : Arnaud Jaguar sort de sa réserve et appelle à l’union des jeunes entrepreneurs pour se faire entendre

Arnaud Jaguar, ex manager de feu Dj Arafat, jeune Entrepreneur s’insurge contre la hausse des prix des produits sur le marché et sur les conditions jugées excessives dans ce secteur d’activité ( la livraison express). Appelle à la mobilisation pour se faire entendre.

“Bonjour cher(es) tous,

Désolé du dérangement indépendamment de ma volonté mais au vu et au su de l’actualité dans notre pays la Côte d’Ivoire concernant les taxes, conditions jugées excessives voir éliminatoire par nous jeunes ivoiriens qui exerçons dans ce secteur d’activité ( la livraison express).

Et les prix de certains produits alimentaires basiques qui sont en hausses.

Je ne viens pas faire de la politique, mais citoyen avant tout et entrepreneur. Je lance un cri de cœur à nos autorités.

Comme moi ya beaucoup d’autres jeunes qui ont investi dans ce secteur de la” livraison express “.

Vous n’êtes pas contre des réformes pour assainir le secteur et la rendre professionnelle.

Mais ce montant (5.400.000f) et les conditions fixées franchement sont un gros frein pour nous jeunes qui rêvons d’être des futurs chefs de ce secteur.

C’est un rêve qui s’éloigne et des investissements qui iront à la ruine.

C’est pourquoi tu appelles avec humilité, toutes personnes travailleuses, dans la livraison express en Côte d’Ivoire.

De bien vouloir s’unir à toi, si il existe un bureau de syndicat ou un porte parole ou qui d’autres responsables qui représentent les structures de “livraisons express” en Côte d’Ivoire. De bien vouloir rentrer en contact avec toi.

Sinon tu exhorte dans le plus grand respect tout les acteurs et actrices dans ce milieu de bien vouloir rentrer en contact avec toi.

Pour se retrouver, s’asseoir, discuter comme une fédération sphérique.

Afin de rentrer en contact, adresser des courriers aux différents ministères.

Obtenir des échanges avec qui de droit, afin que nos cris de cœur trouvent écho favorable pour la survie de notre business.

Je réitère mes propos ce n’est ni un combat politique mais un combat pour l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire.

Alors tu es dans ce secteur d’activité peu importe ton bord rentre en contact avec moi ensemble on fera entendre nos voix pour obtenir gain de cause.

PS : je ne suis pas président ni représentant.

Je suis juste un investisseur dans ce secteur de la livraison express.

Pour tout les intéressés, venez on va discuter et ensemble se donner des idées nobles pour sauver notre business.

ARNAUD JAGUAR

CONTACT :09083104 / 43970203″

Sapel MONE

