Cocody: 1 garçon sérieusement tailladé et 3 femmes déshonorées par des bandits, les faits

Les faits se sont déroulés aux environs de 23 heures dans la nuit du lundi 28 Septembre 2021, au niveau du pont de fortune qui relient les quartiers Bonoumin et Attoban dans la commune de Cocody.

En effet, des fidèles chrétiens d’une église Evangélique, dont un homme et trois femmes qui rentraient d’une séance de prière ont eu le malheur de tomber sur des bandits de grands chemins lorsqu’ils s’apprêtaient à traverser le petit pont de la Cité ‘’Les Lauriers 6’’ pour se rendre à la maison.

Selon les victimes, dont le garçon sérieusement tailladé par ces bourreaux, ils auraient été interpelés par leurs agresseurs qui leur auraient coupé la route de l’autre côté du pont. Cette embuscade mal digéré par le seul homme du groupe, a occasionné une bagarre entre les deux camps qui se termine à la défaveur de nos fidèles chrétiens.

Alors, ils paient vite les frais. Ils sont délestés de tous leurs biens (téléphones portables, portefeuilles et bijoux). Le garçon qui a posé résistance reçut plusieurs coups de machettes. Quant aux trois jeunes femmes, elles ont été déshabillées et violées par les quidams. Ces individus sans foi ni loi ont même trainé dans l’eau du gros caniveau la plus jeune qui avaient tenté de s’enfuir lors de leur opération.

Les cris du jeune tailladé ont permis aux habitants du quartier précaire d’à côté de porter secours aux victimes. Cette intervention a freiné ces bourreaux dans leurs sales bésognes et ont disparu dans la broussaille.

Les victimes ont été admises ce mardi matin dans une clinique à la Riviera Palmeraie.

Malgré les nombreuses patrouilles menées par les éléments des forces de défense et de sécurité dans la commune de Cocody, depuis un moment, des bandits sévissent dans cet endroit sans être inquiétés.

La broussaille qui jouxte l’école primaire publique Les Lauriers 6 constitue un vrai nid de bandits et un réel danger pour les populations.

Fofana Zoumana

