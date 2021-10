Cocody-II Plateaux : la coordination nationale du Rotaract fait des dons à la “maison Akwaba” (image)

La coordination nationale du Rotaract, avec à sa tête Kader Oliver Brou, le délégué représentant Rotaract du district de la Côte d’Ivoire pour le mandat 2021-2022 a organisé, une cérémonie de remise de dons à la ‘’Maison Akwaba’’. C’était à Cocody-II Plateaux cité Epice, le samedi 02 octobre 2021.

Les membres de la coordination nationale du Rotaract, sont venus les bras chargés de vivres et non vivres d’une valeur de 1,5 millions FCFA pour soutenir les parents des enfants souffrant du cancer. C’est une trentaine d’enfants malades du cancer dont douze sont pensionnaires de la‘’ Maison Akwaba’’ de l’ONG Soleterre Côte d’Ivoire.

« Cette action, inscrite aux activités AIP (Activité d’Intérêt Publique) vise à soutenir les familles de ces enfants malades du cancer qui sont pour la plupart démunies et qui rencontrent des difficultés pour pouvoir scolariser leurs enfants, nourrir leurs familles », a-t-il donné la raison de leur présence.

Et d’ajouter que « la plupart de l’économie des familles sert à suivre les soins médicaux de ces enfants-là. Donc apporter un soutien en vivre et non vivre est un moyen pour nous de pouvoir combler ce vide, ce manque de nourriture, cette difficulté de se nourrir qu’ils ont. »

Réceptionnant ce don, Kouamé Jean-Marie, coordonnateur de l’ONG en Côte d’Ivoire, n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude aux donateurs. « Il n’y a pas de mot plus grand que merci, au nom des parents et des enfants ici, nous avons disons merci, que le seigneur vous le rende au centuple, car ce geste nous va droit au cœur», s’est il exprimé.

Il a également lancé un appel à toutes les âmes de bonnes volontés d’emboîter le pas à l’Ong, afin d’aider ses familles pour la guérison des enfants.

Des distributions de dons, des danses, un partage de repas chaud ainsi qu’un atelier des tout-petits ont meublé la cérémonie. Le tout orchestré par la 40e présidente du Rotaract club d’Abidjan, 40e présidente du Rotaract club d’Abidjan.

Plusieurs activités ont été annoncées les mois à venir.

Rappelons que ce matin la coordination a fait don de produits d’hygiène et a rendu visite aux malades du centre d’oncologie du CHU de Treichville.

A.Z.

