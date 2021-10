Cocody : le magasin “Chic Shop” de la Riviera Palmerai 9 kilos en feu

Un violent incendie s’est déclaré, ce samedi 16 octobre 2021, dans un bâtiment en construction jouxtant le magasin Chic Shop, à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody. Les sapeurs-pompiers militaires (GSPM) ont déployé 4 engins pompes sur les lieux, mais leur tâche s’avère compliquée.

De source proche des sapeurs-pompiers militaires (GSPM), ce violent incendie s’est déclaré à 18h15, dans un bâtiment en construction jouxtant le magasin Chic Shop. Malheureusement, ce bâtiment sert également de lieu de stockage de marchandises diverses.

Et à cause du chantier, les systèmes de sécurité incendie de Chic Shop ont été désactivé. Pas de robinet d’incendie armé, pas de Système de sécurité incendie (SSI). En outre, le bâtiment en cause est totalement inaccessible. Pas de cheminement, pas d’accès, pas de moyens d’extinction.

Quatre (04) engins pompes sont sur les lieux. L’opération est en cours.

A.A.

