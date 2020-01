Cohésion sociale: les médiateurs des régions du cavally et du Guémon installés officiellement

Adama Toungara, Médiateur de la République a procédé ce jeudi 30 janvier à l’installation des médiateurs délégués des régions du Cavally et du Guémon.

George Doh, pour le Cavally et Blanchard Doh, pour le Guémon, auront pour mission d’assurer une meilleure prise en compte des réclamations des populations concernant les dysfonctionnements administratifs, le renforcement de la cohésion sociale et le règlement des conflits de toutes natures.

Dans son intervention au cours des différentes cérémonies qui se sont déroulées respectivement à la préfecture de Guiglo puis à la salle de conférence de la préfecture de Douékoué, le médiateur de la République a invité les deux (2) délégués à privilégier l’anticipation des conflits et la préservation de la paix.

« Ces régions qui ont connues les affres de la longue crise de 2002 à 2011, méritent une attention particulière dans le processus de pacification du climat sociale notamment à l’approche des élections. Dans cette perspective, le médiateur veut jouer pleinement son rôle avec l’ouverture des services déconcentrés de la médiation. Je vous invite à écouter, conseiller et protéger les populations de sorte qu’aucune source de conflit ne vous échappe » a indiqué Adama Toungara.

Poursuivant, il a soutenu qu’il rencontrera à partir du 22 février les rois et autorités traditionnels de Côte d’Ivoire à travers une tournée, en vue de les impliquer davantage dans la préservation de la paix à quelques mois de la présidentielle qui cristallise les tensions.

Chaque délégué a déjà un bureau qui est inauguré à la fin de chaque installation. Chacun des délégués a également reçu un véhicule de commandement de type 4×4 pour mener à bien ses missions.

Le médiateur délégué qui représente le médiateur dans sa zone d’influence, joue le rôle d’intercession entre les administrateurs et les administrés. Il n’est ni juge ni chef traditionnel. Toutefois, il doit jouir d’une grande expérience dans la gestion de l’administration publique et coutumière.

Pour leur part, les délégués installés, se sont engagés a travailler avec probité et rigueur afin d’accomplir cette mission en conformité avec les textes régissant l’institution dans une démarche orientée résultat.

Pour les populations, l’installation de ces différents médiateurs délégués est une raison de soulagement.

Avant cette cérémonie, les régions du cavally et du Guemon qui constituent les 10e et 11e délégation étaient gérées par le médiateur délégué de la région du tonpki.

Leur installation intervient après l’installation de celles de Bondoukou, Korhogo et Bouaké en 2019. Le prochain délégué sera installé à Gagnoa et va couvrir les régions du Gôh, Lôdjiboua et de la Nawa.

A terme, lles 31 régions de Côte d’Ivoire seront dotées d’un médiateur délégué.

Lire sur abidjan.net

Comments

comments