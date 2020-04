Confinement : 5 vertus de l’ennui

En ces temps de confinement, l’ennui semble être une crainte et une préoccupation majeure. Certains tentent donc par tous les moyens de tuer le temps afin de ne pas se retrouver dans cette situation qu’ils redoutent tant. Pourtant, ils font erreur car s’enquiquiner a du bon. Découvrez les vertus du désœuvrement.

1. L’ennui stimule la créativité

Bien que cela peut paraître terrifiant, s’ennuyer permet non seulement au cerveau de se reposer mais également de faire vagabonder son esprit et laisser libre court à son imagination. Résultat : la créativité est boostée. Et c’est prouvé par une étude réalisée en 2014 par des scientifiques britanniques. Les chercheurs ont proposé à un groupe de personnes de réaliser une activité ennuyeuse et pénible, telle que recopier à la main des numéros de téléphone dans un répertoire. Ils ont ensuite demandé aux participants de passer à une activité créative, comme lister tout ce qu’il est possible de faire avec deux gobelets. Les résultats révèlent que les individus qui ont rédigé tous les numéros de téléphone ont plus d’idées et réussissent mieux l’exercice que ceux qui n’ont pas réalisé l’activité ennuyeuse.

2. Se trouver des hobbies

Lorsque l’on est désœuvré, on tente de se distraire et occuper son temps libre. Pour cela, on se demande bien ce qui peut nous procurait du plaisir et ce que l’on aimerait faire. Cet ennui forcé nous incite à faire preuve d’imagination et nous permet de découvrir de nouveaux loisirs, hobbies et même parfois un talent. En effet, l’écriture, la peinture, la cuisine et tant d’autres activités peuvent se décliner en réelle passion.

3. Bon pour le moral !

On entend souvent que l’ennui rime avec dépression. Grave erreur, ce préjugé est faux. Le désœuvrement permet de lâcher prise, de se déconnecter et se détacher de la technologie, soit le smartphone, la tablette ou l’ordinateur. Cela nous habilite à oublier nos tracas, nos soucis et nos problèmes tant professionnels que personnels. Résultat : adieu le stress et l’anxiété et bonjour la relaxation et la sérénité. En outre, l’ennui permet également de prendre du recul et de prendre conscience de son addiction aux écrans.

4. L’ennui favorise la concentration et la productivité

Autre vertu de l’ennui : une meilleure concentration. S’enquiquiner permet de (ré)apprendre à se concentrer. Dans cette situation, les écrans ne nous distraient pas, le cerveau va donc s’habituer à se focaliser sur une seule et même chose à la fois. En outre, l’ennui nous aide à être plus productifs. En effet, qui dit créativité, dit productivité. Ne souhaitant pas se retrouver désœuvré à nouveau, l’ennui nous incite à commencer de nouveaux projets et à atteindre des objectifs.

“En l’absence d’ennui, on resterait prisonnier et bloqué dans des situations qui ne sont pas épanouissantes et on passerait à côté de nombreuses expériences émotionnellement, cognitivement et socialement enrichissantes”, a expliqué à la BBC Andreas Elpidorou, professeur adjoint de philosophie à l’université de Louisville, dans le Kentucky, en 2017. “L’ennui est à la fois un avertissement que nous ne faisons pas ce que nous voulons faire et un “coup de pouce” qui nous motive à changer d’objectifs et de projets”, poursuit-il.

5. Se tourner vers les autres

L’ennui pousse à s’intéresser et à se dévouer aux autres. Désœuvré, notre souhait est de s’occuper et cela peut se faire en accomplissant des actions motivantes qui ont du sens. S’ennuyer permet de développer de nouveaux hobbies, tels qu’intégrer et s’engager dans une association ou rencontrer de nouvelles personnes. En clair, cela nous incite à être altruistes.

