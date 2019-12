Conflit intercommunautaire de Béoumi: la Ministre Mariatou Koné lance les travaux d’une stèle en hommage aux victimes

7 mois après le violent conflit intercommunautaire qui a endeuillé la capitale du pays Godè, le Professeur Mariatou Koné, Ministre en charge de la Cohésion Sociale veut amener les populations à se souvenir des victimes et les inciter à renoncer définitivement à la violence. C’est le sens de la pose de la première pierre d’une stèle qui a eu lieu le dimanche 22 décembre à Beoumi en marge de l’inauguration groupée des centres polyvalents de Beoumi et de Marabadiassa.

La ministre Mariatou Koné qui avait à ses côtés son collègue Sidy Touré en charge de la communication et des médias, a invité baoulés et malinkés à tourner définitivement cette page sombre de l’histoire, les encourageant plutôt à œuvrer pour la promotion de la paix. « Le vivre ensemble, dans l’harmonie, doit reprendre ses droits sur les sentiments de frustration, d’exclusion, de méfiance et de suspicion. C’est le sens de la stèle à la mémoire des disparus de la profonde crise qui a marqué la vie de Béoumi. Ce monument, qui sera édifié, doit nous interpeler et nous rappeler constamment notre humanité commune pour éviter la répétition de l’histoire » a-t-elle exhorté.

Ce conflit éclaté en mai dernier, avait causé plus d’une dizaine de morts, de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels. De nombreux cadres de la région dont le Ministre Sidy Touré, par ailleurs fils de la région, avait mené plusieurs médiations afin d’apaiser les tensions.

Pour rappel, la Ministre Mariatou Koné s’était déjà rendue à Béoumi au mois de juin pour apporter la compassion du gouvernement aux victimes de ce conflit.

