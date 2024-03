Contrôleur général de police Dosso Siaka: “Mes collaborateurs ont accueilli mon message avec beaucoup d’engagement”

Le Directeur général adjoint chargé de la sécurité publique (Dga/csp), le contrôleur général de police Dosso Siaka, a effectué une tournée dans les unités d’intervention et à la préfecture de police d’Abidjan, du 27 au 29 mars 2024. Ce sont la Crs1, Crs2, la Bae, la Frap, la Bat, la Bsp, la brigade spéciale équestre ainsi que la préfecture de police d’Abidjan.

Cette tournée, précise le Dga/csp, qui s’est achevée le 29 mars 2024 à la préfecture de police d’Abidjan, s’inscrit dans la ligne de prise de contact avec les services sous sa tutelle.

« A cette rencontre, mes collaborateurs ont accueilli mon message avec beaucoup de sympathie et d’engagement. Depuis les différentes étapes de cette tournée, tous ont promis s’engager auprès de la République, du directeur général de la police nationale, du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité pour relever les défis », a rassuré le Dga/csp.

Selon lui, cette tournée est nécessaire car, elle permet d’aller au contact des collaborateurs pour non seulement les amener à le connaître, étant nouvellement nommé. Mais aussi et surtout, pour savoir les grandes lignes et le travail à effectuer ensemble.

Aussi, le Dga/csp a fait remarquer que cette série de rencontres avec les différents collaborateurs vise à s’imprégner de leurs conditions de travail, puis les féliciter pour le travail abattu et les encourager à faire encore plus. Car, il y a des challenges, des défis sécuritaires qui pointent à l’horizon.

Avant de terminer par des recommandations, il a exhorté ses collaborateurs à exercer avec professionnalisme pour le bonheur des citoyens. Au nombre des défis, il a cité, entre autres, la sécurisation des fêtes de pâques, des obsèques de l’ex-Président de la République, Henri Konan Bédié, les examens à grands tirages, puis les fêtes de fin d’année de 2025, sans oublier l’élection présidentielle.

Se prononçant sur les réseaux sociaux, Dosso Siaka a exhorté les policiers à éviter toute intervention liée aux questions politiques, car le policier doit rester républicain. Tout en rassurant qu’après Abidjan, la tournée se poursuivra à l’intérieur dans les préfectures de police.