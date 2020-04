Corona Business Cote d’Ivoire: un cadre du PDCI à Bictogo, « après l’affaire Probo Koala, si vous n’avez pas honte au moins ayez pitié »

Lettre de Jean-Yves Esso à l’Etat de Cote d’Ivoire suite à la création de la Fondation Bictogo pour soutenir les populations vulnérables contre le Covid-19.

Objet: Fondation Bictogo Initiatives

Mesdames et messieurs nos gouvernants,

Permettez nous de vous adresser ce jour cette note suite à une information que nous avons recu concernant la creation en avril 2020 d’une ONG du nom de Fondation Bictogo Initiatives agréée par l’administration du territoire.

Cette étrange fondation créée ou modifiée dans son objet social en y rajoutant subtilement l’allusion à l’assistance aux pauvres, coïncide bizarrement avec la mise en place tout dernièrement de fonds spéciaux, de plusieurs centaines de milliards de francs cfa, pour soutenir les populations vulnérables dans la lutte contre le Covid-19.

Mesdames et messieurs nos gouvernants,

Il serait bon de tous nous rafraichir un peu la mémoire face à cette grotesque tentative d’enfarinage collectif…

Le créateur de cette fondation opportuniste, le sieur Adama Bictogo avait, souvenez vous, été démis de ses fonctions de ministre de l’Intégration africaine le 22 mai 2012 suite à sa très forte implication dans l’affaire des déchets toxiques déversés à Abidjan en août 2006.

La société néerlandaise Trafigura, qui avait affrété le cargo Probo Koala, à bord duquel plus de 500 m3 de déchets toxiques et nauséabonds avait été transportés et déversés dans plusieurs endroits de la périphérie d’Abidjan provoquant au moins 17 morts et des milliers d’intoxications, avait versé 133 miliards de FCFA (plus de 203 millions d’euros) en échange de l’abandon des poursuites par l’État.

Ayant été accusé par une association des victimes d’avoir détourné une partie de ces fonds destinés aux indemnisations directes des victimes, monsieur Bictogo avait, semble t’il, plaidé la bonne foi et proposé de rembourser les sommes indûment perçues par son cabinet lors de la médiation qu’il a dirigé.

Cela ne suffisant pas à ce monsieur pour faire profil bas et se tenir à des années lumières de tout ce qui toucherait à des mouvements de fonds du même accabit, on nous informe qu’il serait le créateur d’une ONG, fondation Bictogo Initiatives pour aider les pauvres (entre autres). Cette ONG aurait été créée le 16 avril 2020 et aurait obtenu un arrêté numéro 230/MATED/DGAT/DAG/SDVA enregistré sous le numéro FC100080172-67946 qui ferait référence à la direction générale de l’administration du territoire placée sous l’autorité du ministère ivoirien de l’administration du territoire et de la décentralisation dont est issu le préfet d’Abidjan.

Mesdames et messieurs nos gouvernants,

Comment l’Etat peut il à nouveau laisser ce monsieur tenter de prosperer dans ce vaste programme d’assistance aux personnes démunies et défavorisées ? Que cela cache t’il au final ? Nous avions pourtant applaudi des deux mains et félicité le préfet d’Abidjan Vincent TOH BI IRIE, à l’occasion d’une de ses récentes vidéo dans laquelle il affirmait ne plus vouloir signer aucun arrêté de création d’association ou d’ONG opportuniste à souhait. Y a t’il deux poids deux mesures ?

Non satisfait d’avoir raflé le marché des passeports biométriques pour la Côte d’Ivoire, celui de la réhabilitation des centres de santé, celui de l’assurance maladie universelle CMU et également celui de l’édition des nouvelles cartes nationales d’identité CNI, vous voulez encore laisser ce monsieur être l’acteur principal du Corona Business en Cote d’Ivoire ?

Arretez un peu s’il vous plait…ça suffit!

Mesdames et messieurs nos gouvernants,

Meme lorsque nous avons tourné la page sur une période sombre de notre passé, il suffit d’un simple détail comme un mot ou une image pour nous faire revivre les émotions qu’on a pu ressentir à cette période. Nous avons été personnellement touchés de plein fouet par cette tragédie …

Si vous n’avez pas honte au moins ayez pitié.

Lire sur Yeclo

Comments

comments