Coronavirus : 177 198 ménages vulnérables bénéficieront, dès le 23 avril 2020, de 75 000 FCFA par trimestre

Le Fonds national de solidarité et de soutien humanitaire COVID-19 dédié aux personnes vulnérables sera opérationnel, dès le 23 avril 2020, dans le Grand Abidjan pour s’étendre à l’intérieur du pays à partir du mois de mai 2020. Ce, au profit de 177 198 ménages identifiés en raison de 75 000 FCFA par trimestre, pour un fonds global de 13,3 milliards de FCFA.

Cette annonce a été faite le mercredi 22 avril 2020 à Abidjan, par le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, par ailleurs ministre de la Communication et des Médias, à l’issue du Conseil des ministres.

« Dans ce contexte de crise sanitaire, l’option de la distribution électronique de l’aide par transfert monétaire (avec les opérateurs de téléphonie mobile) a été préférée, afin de minimiser au maximum la distribution physique des vivres et non vivres et d’éviter des attroupements, vecteurs de la propagation de la maladie », a dit le porte-parole du gouvernement.

Selon lui, la distribution des vivres et non vivres (entre autres, riz, huile, spaghetti, sucre, savon et gels hydro-alcooliques) se fera avec le concours des comités de veille sanitaire qui existent sur l’ensemble du territoire national. Ces comités sont composés des préfets, des sous-préfets, des élus locaux, des leaders communautaires ainsi que des représentants des ministères techniques.

Relativement au soutien psychologique prévu dans le cadre de cet élan de solidarité nationale, a poursuivi Sidi Tiémoko Touré, un centre d’appels animé par une équipe de psychologues, de psychiatres et de travailleurs sociaux, sera ouvert 24 heures/24 et 7 jours/7.

