Coronavirus : 2 300 ménages vulnérables bénéficient de l’appui financier du gouvernement ivoirien

La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné a lancé, le jeudi 23 avril 2020 à Abidjan, l’opération des transferts monétaires. Cette phase de lancement a concerné 2 358 ménages vulnérables.

L’initiative vise à soutenir 177 198 ménages identifiés, en raison de 75 000 FCFA par trimestre, conformément aux engagements du gouvernement d’apporter un appui aux familles vulnérables, afin d’atténuer les effets du Coronavirus (COVID-19).



Les personnes bénéficiaires de cet appui sont entre autres, les personnes vulnérables confinées et leurs familles, les familles des personnes décédées du fait du COVID-19, les malades indigents, les personnes souffrant de maladies chroniques, les artisans, les petits commerçants, etc.



La ministre Mariatou Koné a assuré que l’opération est conduite de façon transparente et équitable. Elle a annoncé un appui aux 185 Ivoiriens retenus à l’extérieur du pays en raison des mesures de sécurité liées au COVID- 19.



Djelika Diarra, résidant à Yopougon et Amono Ahou à Abobo, heureuses bénéficiaires de ces fonds ont traduit leur gratitude au gouvernement ivoirien.

