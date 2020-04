Coronavirus: Abu ben riu allume Assalé Tiemoko « Un cardiologue s’y connaît en infectiologie qu’un journaliste sans formation journalistique »

Guikahue n’est certes pas infectiologue, mais il exerce dans le domaine de la santé. Dans son parcours universitaire, il a abordé des modules portant sur les infections microbiennes. Il est évident qu’un cardiologue s’y connait en infectiologie qu’un journaliste qui n’a pas été formé au journalisme. Un cardiologue maîtrise les infections cardiaques dues aux virus, bactéries, etc. De plus, Gukahue fut ministre de la santé.

Conclusion, il a bel et bien sa place sur un plateau de télévision où on parle de Coronavirus.

Mais, toi Assale, tu y connais quoi? Même dans le journalisme, tu n’es pas un journaliste de formation et donc tu n’as pas les bases de ce metier. Or, on te voit sur les plateaux de télévision.

Ton arrogance risque de te perdre.

Boyo Boyo News 24

