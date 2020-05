Coronavirus en Côte d’Ivoire: des braqueurs déguisés en agents de santé sévissent dans la ville d’Abidjan

Depuis la crise sanitaire en Côte d’Ivoire le 11 mars dernier, ce mercredi 6 mai 2020 fait la deuxième fois que la Direction générale de la police nationale (DGPN) attire l’attention de la population ivoirienne sur un nouveau mode opératoire de malfrats. Il s’agit pour ces voleurs de se faire passer pour des agents du ministère de la santé et par le suite dévaliser les maisons.

En substance, voici ce qui dit la note d’information rendue publique par la DGPN. « Des personnes se faisant passer pour des agents du ministère de la Santé se proposent de pulvériser les domiciles (prétexte évoqué : Coronavirus). Ce sont en réalité des braqueurs. Merci d’informer le personnel de maison à cet effet », indique les responsables de la police nationale sur leur page officielle Facebook. Ces braqueurs semblent donc avoir une stratégie opératoire bien structurée. Il doit y avoir les travailleurs du jour et ceux de la nuit.

Pour preuve, malgré le couvre-feu décrété et en vigueur depuis 24 mars 2020 par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, pour une lutte efficace contre la maladie à Coronavirus (Covid-19), les activités nocturnes peu recommandables continuent. Il ne se passe pas de jour où un cambriolage n’est pas signalé. « Notons que le grand banditisme a pris de l’ampleur ces derniers temps dans le pays avec des cambriolages perpétrés nuitamment en dépit du couvre-feu instauré de 21 heure à 5 heure du matin (…) », indiquait le Commissaire Charlemagne Bleu, porte-parole de la police nationale.

Pendant ce temps, malgré le couvre-feu, le Covid-19 poursuit sa progression dans le pays. Au total 32 nouveaux malades de Covid-19 ont été enregistrés, le mardi 5 mai 2020, 08 nouveaux patients guéris et 01 décès notifié, selon le bilan présenté par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Aka Aouélé. Et de conclure, la Côte d’Ivoire enregistre 1464 cas confirmés, 701 malades guéris, 18 décès et 745 cas actifs.

