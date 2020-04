Coronavirus en Côte d’Ivoire: des vivres et des kits sanitaires pour les populations de la Bagoué

Le ministère de la construction du logement et de l’urbanisation (MCLU) a offert des kits sanitaires à 200 syndicats de copropriété dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les remises symboliques de ces kits ont été faites au cours d’une cérémonie aujourd’hui 1er avril 2020 à la tour C, Abidjan, plateau.

Au nombre des personnalités présentes, Koné Ehui Bénié, directrice de la copropriété ,Koffi N’guessan Lataille, secrétaire d’état auprès du (MCLU), Mme Kaba Nasséré directrice de cabinet du ministère de l’assainissement et de la salubrité, Bruno Nabagné Koné ministre de la construction du logement et de l’urbanisation ,et plusieurs représentants des syndicats de copropriété.

Le message du MCLU, Bruno Nabagné Koné a été le moment fort de cette cérémonie.

Il a remercié les représentants de syndicats de copropriété et tous ses confrères des structures étatiques pour leurs présence, preuve de la « solidarité gouvernementale» et de « leurs engagement dans cette lutte que toute la côte d’ivoire à l’instar du monde entier mène contre la pandémie du Covid-19».Il a également rappelé que la volonté du gouvernement a toujours été de rechercher le meilleur pour les populations « le gouvernement depuis le début de la pandémie, ne s’est pas du tout endormi .Ce n’est pas tous les jours qu’il faut crier sur tous les toits les actions qui sont menées. Le gouvernement est très engagé vous avez pu le voir à travers l’intervention du chef de l’état il y’a quelques jours et l’adresse du 1er ministre qui a pris des mesures tr1s importantes dont une nous concerne » ,a – t- il dit avant de poursuivre « que les bailleurs fassent preuve de souplesse et de compréhension en traitant au cas par cas, la situation des locataires.Toutefois , il faut que les locataires fassent preuve de responsabilité. Si on est fonctionnaire ou agent du privé et qu’on est payé à la fin du mois, pourquoi aller demander de bénéficier de faveurs à son bailleur », s’est-il interrogé.

Le ministre a clos son propos en invitant les syndicats de copropriété à prendre le relais et de faire en sorte que « les populations vivants dans vos cités ,vos immeubles puissent appliquer les mesures barrières contre le Covid-19, vive la Côte d’Ivoire ,Vive la santé pour tous ».

Lire sur abidjan.net

Comments

comments