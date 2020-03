Coronavirus en Côte d’Ivoire: Doumbia Major recommande plusieurs mesures dont l’arrêt de circulation des transports en commun

Face à la progression du COVID-19 en Côte d’Ivoire, Doumbia Major recommande plusieurs mesures dont l’arrêt de circulation des transports en commun…

Il faut arrêter la circulation des transports en commun, maintenant, puisque de toutes les façons c’est à ça que nous arriverons, de sorte à limiter la propagation du virus. Moins les gens se déplacent, moins le virus se propage rapidement.

Il faut reduire, voire arrêter les mouvements des populations d’Abidjan vers l’intérieur du pays, pour éviter la propagation du virus dans d’autres villes et les villages.

Il ne faut pas attendre d’avoir 100 cas pour le faire.

Il faut mettre en place le confinement strict pendant 30 jours, avec interdiction stricte d’être en contact avec d’autres personnes, pour toutes personnes à risque.

Dans ce cadre, Il faut retrouver tous ceux qui ont effectué un voyage récemment dans des pays à risque, pour les mettre en quarantaine, eux et leur famille, ainsi que les personnes avec lesquelles les membres de leur famille ont été en contact.

Ces personnes et les membres de leurs familles ne doivent pas sortir de leur domicile pendant toute la période de confinement et des éléments de l’armée nationale doivent être postés devant leur domicile durant toute la période de la quarantaine.

L’ordre clair de neutraliser ces personnes en cas de refus de respecter les consignes de confinement, doit être donné aux soldats qui se trouveront en faction devant un domicile ou centre de confinement.

Il faut réquisitionner les hôtels et écoles pour en faire des lieux de mise en quarantaine pour tous les cas mineurs.

Tous les citoyens en quarantaine doivent être nourris et soignés gratuitement par l’état et pris en charge par une équipe de soins composée de professionnels qui respectent les règles d’hygiène de protection air : masque, gants et sur blouse obligatoire. On ne rentre pas chez soi avec des chaussures ou vêtements de l’hôpital, quand on est soignant.

Si le ministre de la santé a été en contact avec des malades ou des personnes susceptibles d’être malades, il faut le mettre en quarantaine, sans en faire l’objet d’un quelconque débat.

Si nous manquons de rigueur dans cette affaire , nous exposerons notre population et nous serons débordés.

