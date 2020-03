Coronavirus en Côte d’Ivoire: la ministre Anne Désirée Ouloto en visite à l’INJS

Abidjan, le 24 mars 2020- La Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto, a éffectué, ce lundi 23 mars, une visite à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), sis à Marcory, en vue de vérifier l’état d’avancement des activités de propreté et d’assainissement de la cour et des chambres de ce site retenu comme centre de transit sanitaire.

« Il faut faire confiance au Gouvernement, qui ne lésine pas sur les moyens, dans la lutte contre cette pandémie. », a rappelé la Ministre, avant de lancer un appel aux populations : « Nous avons besoin de la participation de tous (…) il est impératif de respecter scrupuleusement les mesures d’hygiène, les bons gestes recommandés par le Président de la République et le Gouvernement. Soyons à l’écoute des recommandations du Ministère de la Santé, pour tous ceux qui ressentiraient les premiers symptômes. Nous en appelons les uns et les autres à la responsabilité et à la discipline ».

Ce sont 13 bâtiments qui seront mis à la disposition du Ministère en charge de la Santé, pour un total de 1568 lits disponibles, avec des chambres individuelles et doubles, mises en état et équipées de climatiseurs, meubles de rangements, draps, serviettes, papier de toilette, savonnette, etc.

Traore Adams Breaking News

