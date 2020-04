Coronavirus en Côte d’Ivoire: Moussa Dosso annonce un fonds pour soutenir 3.220 acteurs du secteur halieutique et avicole

Le Ministre Moussa Dosso poursuit ses tournées de sensibilisations des acteurs du monde halieutique et avicole. Jeudi 16 Avril 2020, Moussa Dosso et sa délégation ont visité les acteurs du secteur halieutique de la commune de Port-Bouët qui compte plus de 3000 pêcheurs, plus de 120 mareyeuses et plus de 100 transformatrices. Tous exercent en général au quartier Zimbabwé de ladite localité. Cette tournée qui s’est transformée en visite de travail se situe dans le cadre de la sensibilisation du Covid-19.

Cette visite marque la seconde étape d’une tournée de sensibilisation qui a débuté le 7 avril dernier. Elle a été l’occasion pour le Ministre Moussa Dosso d’annoncer les mesures prises pour réduire l’impact de la crise sanitaire sur l’activité halieutique. Ce sont, a-t-il détaillé la poursuite de l’approvisionnement des marchés en poisson à Abidjan qu’à l’intérieur et le maintien de la fluidité du circuit d’acheminement du poisson vers toutes les localités. » Je peux vous assurer que nous sommes extrêmement sensibles à vos efforts. C’est pour cela d’ailleurs que, le gouvernement dans les mesures prises, ne vous a pas oubliés. Nous nous sommes entendus avec nos collègues pour que l’activité économique puisse se dérouler.

Le ministère est vraiment à votre disposition si jusqu’à présent vous avez des difficultés avec la fluidité du circuit d’acheminement du poisson vers l’intérieur, n’hésitez pas à nous informer pour que nous puissions régler ces questions au fur et à mesure », a-t-il rassuré l’ensemble des femmes et des hommes exerçant dans ce secteur d’activité. A en croire le ministre Moussa Dosso, son département est bien mobilisé dans le cadre du plan de riposte contre le Coronavirus.

Il souligne qu’à la suite du Premier ministre qui a annoncé le plan national de soutien économique, social et humanitaire, le ministère des ressources animales et halieutiques a mis en place un fonds de soutien. « Déjà des dossiers seront prêts pour que tous ces pêcheurs, mareyeuses, fumeuses et toutes ces fédérations qui sont affiliées au ministère, bénéficient de fonds pour que la relance économique après la crise du Covid-19 se passe dans les meilleures conditions pour le bonheur de tout le monde », a-t-il annoncé après avoir reconnu comme tous les secteurs d’activité que le secteur halieutique et avicole est fortement impacté par cette maladie.

Mais avant, le Ministre Moussa Dosso qui avait à ses côtés le maire de la Commune de Port-Bouët, Sylvestre Emmou a invité les acteurs de son secteur au respect des mesures barrières. Ce qui peut, reste-t-il convaincu, faire éviter le pire.

Sylvestre Emmou a salué cette tournée de sensibilisation qui vient appuyer ce que le conseil municipal de Port-Bouet a entrepris. « Nous avons mis à contribution tous nos organes de diffusion notamment notre radio. Nous avons donné du matériel dans les centres de santé, dans les marchés et les lieux publics. Aujourd’hui nous avons remarqué que le port de masque est une réalité.

Etant donné que nos familles de Port-Bouet ne pouvaient pas s’offrir un masque chirurgical 3 fois par jour, nous avons mis l’accent sur les masques artisanaux et d’ici à la fin de la semaine, nous allons distribuer 50 000 masques», a-t-il annoncé.

Lire sur connectionivoirienne

Comments

comments