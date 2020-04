Coronavirus en Côte d’Ivoire: port du masque obligatoire à Abidjan, les prix flambent

Avec 480 cas confirmés de personnes testées positives au Covid 19, la Côte d’Ivoire essaie de trouver des solutions face au coronavirus. Le port du masque est devenu obligatoire sur toute l’étendue du territoire national, mais bien plus particulièrement, la capitale Abidjan, principal foyer de contagion. Si de plus en plus, l’on retrouve sur les marchés les dons de l’état ivoirien ( seaux à robinets, gels et autres remis gracieusement, et qui sont revendus), un autre fait est malheureusement une triste réalité. Les prix des masques ont flambé dans les pharmacies. L’on fait cas de ce que le paquet de 50 masques qui se vendait à 5000 frs cfa se négocierait actuellement à 30 000 frs Cfa. Une plus value conséquente.

A noter aussi qu’au delà des masques chirurgicaux vendus dans les pharmacies, des masques sont sommairement fabriqués sans les normes en vigueur. Et ce, pourvu que les populations puissent juste se cacher le nez. L’initiative du port du masque rendu obligatoire par le gouvernement est à saluer. Une mesure qui a cours dans de nombreux pays, et non rendue officielle à ce jour en France où l’on note une véritable opacité sur la question. Au départ, l’OMS qui s’est exprimée sur le sujet arguait que le port du masque n’était pas obligatoire, jusqu’à ce que la Chine où la crise semble être lointaine, demande que ses populations, le porte.

