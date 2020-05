Coronavirus: l’année scolaire est-elle terminée en Côte-d’Ivoire ?

Le Covid-19 brouille tous les calendriers. La suspension des cours, prévue pour un mois (du lundi 16 mars au mercredi 15 avril 2020), a été prorogée jusqu’au 16 mai 2020, mois en principe de la fin du troisième trimestre dans tous les établissements scolaires.

Mais la situation sanitaire reste très volatile. Le coronavirus n’observe pas de décrue en Côte d’Ivoire et la reprise des cours est plus qu’incertaine.

Alors que les deux premiers trimestres ont été homologués dans toutes les écoles ivoiriennes, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle prend le taureau par les cornes.

Et à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ainsi, les parents des élèves des classes de CM2 et de 3è sont invités, sur la base des moyennes des deux premiers trimestres, à remplir maintenant les fiches de demande d’orientation respectivement en Sixième et Seconde.

Le message est clair: le troisième trimestre est sacrifié et l’année, divisée en semestre, est terminée pour les classes intermédiaires (CP1 au CM1 pour le primaire; 6è en 4è pour le premier cycle et 2de et 1ère pour le second cycle) qui vont bénéficier de vacances historiques.

La dernière épreuve des autorités concerne les examens à grand tirage (CEPE, BEPC et Bac). Leur organisation et leur formule sont au centre des discussions. Afin que les diplômes qui en sortiront ne soient point dévalués, gardant leur crédibilité et leur sérieux.

