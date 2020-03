Coronavirus: le ministre Lida Kouassi moïse revient à la charge

“Je persiste et je signe: les mesures de dépistage ont été négligées à l’aéroport et le confinement à été bâclé dès le départ chez nous. On peut encore recommander le confinement à la population, mais l’efficacité de cette mesure est maintenant peu probable et la propagation du covid-19 gagne déjà du terrain dans le pays. Un effroyable désastre sanitaire est à craindre.

Que faire? Il nous faut changer de paradigne, revoir notre stratégie de lutte. Il faut maintenant mettre plutôt l’accent sur la préparation d’une riposte sanitaire appropriée contre le covid-19. Il s’agit de mobiliser dès maintenant toutes les énergies, médecins, structures et personnels médicaux, pharmaciens et officines de production de chloroquine et autres molécules associées, assistants sociaux, personnels de protection civile et forces armées, pour lancer une riposte vigoureuse contre l’escalade inévitable de cette pandémie en Côte d’Ivoire.

Le gouvernement doit prévoir dès à présent l’installation d’au moins six Crematorium dans les communes d’Abidjan pour incinérer rapidement les corps. Un entassement des corps des victimes dans les morgues, pourrait aggraver la propagation de la maladie. Il faut absolument préparer la nation à s’engager dans cette guerre mondiale contre le Coronavirus. Nous ne devons pas attendre de mourir tous idiots dans ce film d’horreur mondiale! Dieu sauve la Côte d’Ivoire!”

Intrépide Hopewellhavewell

