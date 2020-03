Coronavirus: les partenaires techniques et financiers s’engagent à soutenir le plan de riposte de la Côte d’Ivoire

Les Partenaires techniques et financiers (la Banque mondiale, l’OMS, l’UE, l’USAID, l’AFD, l’UNICEF et la JICA…) se sont engagés, le 23 mars 2020 à Abidjan, à soutenir le plan de riposte élaboré par la Côte d’Ivoire pour contenir la propagation de la maladie à Coronavirus (COVID-19).

Ils ont exprimé cet engagement au Premier Ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly qui leur présentait ledit plan.

“Collectivement, nous, partenaires techniques et financiers, saluons le plan de riposte élaboré par la Côte d’Ivoire contre la maladie à Coronavirus. Nous nous engageons à le soutenir. On est ensemble et on vous soutiendra”, a assuré Gilles Huberson, l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, au nom des PTF.

Le Chef du gouvernement ivoirien, pour sa part, a salué les partenaires techniques et financiers pour leur présence aux côtés de la Côte d’Ivoire en cette crise sanitaire. Il a exprimé la solidarité de la Côte d’Ivoire à tous les pays touchés par cette pandémie.

Amadou Gon Coulibaly a saisi cette occasion pour lancer un appel à l’ensemble des populations vivant en Côte d’Ivoire à respecter les mesures arrêtées par le gouvernement, à travers le Conseil national de Sécurité (CNS), le 16 mars 2020, pour endiguer le Coronavirus.

Le Premier Ministre a également réitéré la mobilisation totale du gouvernement, sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, en faveur de la protection des populations.

A la date du 22 mars 2020, la Côte d’Ivoire enregistrait 25 cas confirmés de maladie à Coronavirus, dont deux guéris.

