Coronavirus: les retombés du confinement ratée d’Abidjan se font sentir, Un homme testé positif à Tiassalé

La mesure de mise en quarantaine ratée d’Abidjan produit-elle déjà des effets pervers ? Un homme a été testé positif au coronavirus à Tiassalé. Il venait d’Abidjan.

« Un homme testé positif au Coronavirus COVID 19 est actuellement pris en charge dans le district sanitaire de Tiassalé », à en croire l’Agence ivoirienne de presse (AIP, média en ligne officiel). L’information a été confirmée auprès du directeur départemental de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Guillaume Kouadio.

« Selon M. Kouadio, l’individu est stable et coopératif. Il est arrivé d’Abidjan dimanche pour se réfugier dans son village. Informés, les responsables sanitaires et administratifs ont tout mis en œuvre pour l’isoler et pour le prendre en charge. Le district sanitaire qui couvre les départements de Tiassalé et de Taabo vient donc de connaître son premier cas de COVID-19 », indique l’AIP.

Jeudi, le Général Vagondo Diomandé, ministre de la Sécurité avait déclaré que « compte tenu de l’évolution de la situation, Abidjan va être confiné afin de limiter les échanges avec les villes de l’intérieur. La circulation interurbaine avec Abidjan est de ce fait suspendue. Mais des dérogations seront accordées parce qu’il faut que la vie continue et qu’Abidjan soit approvisionné. Les déplacements inter et intra communaux feront l’objet de régulation à compter de demain (NDLR : jeudi 26 mars) à minuit. Les modalités d’application de cette décision sont en cours de finalisation car vous convenez avec moi qu’il faut prendre en compte plusieurs aspects ».

Contre toute attente, le gouvernement ivoirien est revenu sur sa décision de mise en quarantaine d’Abidjan, après que le pays a dépassé une centaine de cas. Mais sans donner d’explication, le gouvernement avait repoussé la mesure à dimanche à minuit. Ceci avait provoqué une ruée de certains Abidjanais vers l’intérieur du pays.

À la date du 30 mars 2020, la Côte d’Ivoire enregistre 168 cas confirmés de COVID 19 dont six guéris et un décès.

