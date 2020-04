Coronavirus : une distribution de vivres et non vivres prévue la semaine prochaine en soutien aux populations vulnérables

A l’issue d’un Conseil National de Sécurité (CNS) extraordinaire, présidé par le Président de la République Alassane Ouattara, le jeudi 9 avril à Abidjan, le gouvernement ivoirien a annoncé la distribution de vivres et de non vivres, dès la semaine prochaine, en soutien aux populations vulnérables impactées par la maladie à Coronavirus.

Selon le communiqué, l’opération démarre la semaine prochaine grâce au Fonds de solidarité d’une dotation initiale de 20 milliards de FCFA.

Cette décision vient renforcer les mesures sociales déjà prises. Notamment, la prise en charge des factures d’électricité et d’eau, devant être payées en avril et en mai 2020, des ménages abonnés au tarif social d’électricité, et des ménages facturés uniquement dans la tranche sociale pour l’eau. Cela concerne plus d’un million de ménages défavorisés, soit environ 6 millions de personnes.

Il faut rappeler que c’est un fonds de solidarité d’un montant de 170 milliards qui a été instauré pour financer les populations les plus vulnérables dans le cadre du soutien humanitaire d’urgence.

Et le gouvernement, en soutien à l’ensemble des populations a également renforcé le contrôle des prix des produits de grande consommation.

Source : CICG

Comments

comments