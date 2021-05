Côte d’ Ivoire: des éléphants aperçus dans la forêt classée de Yalo dans le grand ouest ivoirien

Les éléphants sont de retour dans la forêt classée de Yalo dans le grand ouest ivoirien, apprend KOACI de la SODEFOR. Un troupeau composé d’une dizaine d’éléphants et d’éléphanteaux y a été aperçu et filmé par ses agents mi-avril dernier.

Alors que la Côte d’Ivoire compterait près de 500 pachydermes sur son territoire, en juin dernier, après les avoir aperçu et afin de prévenir les conflits hommes-faunes, une équipe composée des agents de l’Unité de Gestion Forestière de Yalo et du Cantonnement des Eaux et Forêts de Sipilou avait sillonné sept villages riverains de la forêt classée pour informer les populations de l’existence des éléphants dans la localité et les inviter à les protéger en dénonçant toute activité qui pourrait nuire à leur vie (braconnage, empoisonnement).

Les populations avaient été informées sur le fait que toutes les formes d’agression portées aux éléphants sont interdites par la loi et sévèrement punies.

Position de la forêt classée de YALO

Le retour des éléphants est, entre autres, la conséquence des déguerpissements (destructions de campements) menés depuis 2016 par la SODEFOR.

