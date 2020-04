Côte d’Ivoire: 17 transporteurs et gnambros arrêtés à Adjamé et Yopougon pour avoir violé les mesures contre le coronavirus

Au moins 17 transporteurs et gnambros ont été arrêtés le lundi 20 avril 2020, à Adjamé et Yopougon pour avoir violé les mesures contre le coronavirus.

Pour lutter efficacement contre la propagation de la pandémie du coronavirus en Côte d’Ivoire, le Gouvernement a pris de vigoureuses mesures. Il s’agit entre autres, de la déclaration de l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire national, de l’instauration d’un couvre-feu, de l’isolement de la ville d’Abidjan afin d’épargner les villes de l’intérieur, des dispositions particulières dans les transports en commun, etc.

Cependant, des individus sans scrupules, se croyant plus malins, organisent des voyages dans la clandestinité au sein de gare routière d’Adjamé Renault et de Gesco. En effet, des tickets sont vendus à des voyageurs qui sont embarqués par les « Gnambros », dans des véhicules particuliers. Informée, la Gendarmerie Nationale a mis en place un stratagème qui a permis de mettre sous l’éteignoir, ces réseaux de transporteurs et de voyageurs véreux qui, en foulant au pied les mesures du gouvernement, mettent en danger la vie d’autrui.

Au total, 17 personnes ont été interpellées, respectivement les mercredi 15 et lundi 20 avril 2020, à Adjamé et à Yopougon. Ces derniers devront répondre de leurs actes irresponsables devant les juridictions compétentes.

Il faut noter que le Ministère des Transports avait initié auprès des transporteurs et dans les gares routières, des campagnes de sensibilisation en vue de mieux informer et sensibiliser les acteurs du transport sur les risques de propagation du Covid-19 et la menace que cette pandémie représente pour l’humanité toute entière.

